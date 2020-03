Mi ciudad hace 50 años

7 de marzo de 1970

Iniciarán programa de caminos vecinales. El programa de caminos vecinales que comunicará a la totalidad de los pobladores rurales del Valle del Fuerte se iniciará a más tardar en el curso del próximo mes, una vez que se constituya el Comité Regional de Caminos Vecinales, que se encargará de supervisar la obra y la correcta aplicación de los fondos que aportarán los productores agrícolas. El Comité Nacional de Caminos Vecinales tiene los fondos necesarios para financiar el proyecto, desde su trazo, conformación, cimentación y pavimentación.

Hoy habrá eclipse de sol. La ciudad se verá oscurecida gracias al fenómeno astronómico que ocurrirá hoy, y en plena era atómica y espacial, la ciencia no ha podido desterrar los prejuicios y supersticiones. Por todos los rumbos se pueden observar árboles y plantas llegas de colgajos y forradas en listones o trapos rojos “para proteger a los frutos del eclipse”. Según la creencia, el eclipse tumba la flor e impide el desarrollo de las plantas, pero esto se puede prevenir mediante el colgajo de los trapos rojos.

Combate en el Nilo. Tel Aviv. Aviones israelíes libraron un combate aéreo con aparatos egipcios MIG-21 que trataron de interceptarlos sobre el delta del río Nilo, derribando a dos de ellos con disparos de sus cañones. En El Cairo dijeron que un avión israelí fue abatido en la batalla, en la cual tomaron parte por lo menos 25 aparatos. En Londres, fuentes allegadas al Ministerio de Defensa informaron que seis buques soviéticos de desembarco de clase “lagarto” han sido armados en el Mediterráneo.

A México el doctor Gámez Robles. Para participar en el Congreso Canadiense y Centroamericano de Der-matología que se llevará a cabo en la Ciudad de México, partió el doctor Héctor Gámez Robles, prestigiado dermatólogo de esta ciudad. El doctor viaja en su auto particular acompañado de su esposa, señora Susana de Gámez, y sus hijos, Susana, Ana Alicia y Héctor, quienes aprovecharán su estancia para disfrutar de un periodo de vacaciones mientras el jefe de familia toma parte en el congreso.

7 de marzo de 1995

Pescadores amenazan con violar veda. Cooperativis-tas de bahía amenazaron con romper la veda decretada el 1 de marzo, si no hay una reconsideración para ampliarla hasta el 15 de abril, ya que los pescadores no podrán subsistir por días hasta que se re-gularice totalmente la captura de escama. “Y no va-mos a dejar que nos recojan las embarcaciones ni las artes de pescar”, advirtió Manuel López, presidente de la sociedad cooperativa “Eustaquio Buel-na”. El líder dijo que existe un marcado descontento con el decreto de la veda definitiva del camarón.

Formal prisión contra Raúl Salinas. México, D.F. Raúl Salinas fue declarado formalmente preso por su presunta participación en el asesinato del exsecretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu. El hermano del expresidente Carlos Salinas quedó consignado por homicidio doloso en grado de coparticipación, bajo la especie de acordar o preparar su realización. Este ilícito no tiene derecho a fianza. Si se encuentran elementos, el acusado podría alcanzar hasta 50 años de prisión.

Siria rechaza propuesta de Israel. Damasco. Siria rechazó una oferta del primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, para una limitada retirada de las colinas del Golán. Rabin ofreció un pequeño retiro inicial de fuerzas del Golán, a cambio de que haya relaciones pacíficas con Siria durante un periodo de 3 años. Un diario sirio dijo que la oferta de Rabin re-fleja la falta de seriedad de Israel para hacer la paz con Siria, que exige la completa devolución de las colinas del Golán, en poder de Israel desde 1967.