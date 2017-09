Mi ciudad hace 50 y 25 años

17 de septiembre de 1967

Camarón de rezaga para Mochis. La ciudad no tiene el mínimo derecho de adquirir en el mercado local camarón de primera calidad y debe conformarse a que le llegue la rezaga o desperdicio a pocos días de iniciada la temporada, dada la drasticidad con que vienen actuando los inspectores de pesca, confiscando el producto. Pero cosa extraña, sí se acabó con la venta de buen camarón en el mercado para consumo familiar, mas no se acabó el contrabando del mismo, puesto que en cantinas y fondas se sigue teniendo en abundancia el camarón de primera.

Audaz atraco a Banamex. Un joven sujeto no identificado, en plenas oficinas de la institución bancaria, arrebató a un empleado 4 pacas de billetes que sumaban 17 mil pesos, dándose a la fuga lanzando billetes en la calle para distraer a la gente y evitar ser capturado. La acción del ladrón dio resultado, pues las personas se lanzaron sobre los billetes para recogerlos. Cuando el empleado y el policía perdieron de vista al ladrón, se presentó la denuncia en las oficinas de la Policía Judicial.

EUA se prepara contra ataque. Washington. El presidente Lyndon B. Johnson autorizó iniciar la construcción de un sistema defensivo contra proyectiles balísticos, cuyo costo podrá exceder de 10 mil millones de dólares, con la finalidad de hacer frente a un posible ataque de China comunista. Altos funcionarios del Poder Ejecutivo revelaron los planes del nuevo sistema de defensa ante influyentes miembros del Congreso. No se determinó si la protección será destinada a los principales centros poblados.

Baby para la señora Vilma de Balderrama. Las damas rotarias organizaron en honor de la distinguida y joven señora Vilma García de Balderrama una fiesta de regalos para el bebé que está por nacer y que habrá de venir a aumentar el tesoro familiar que forma con el licenciado Roberto Balderrama Gómez. La fiesta tuvo lugar en la residencia de la señora Fina Ibarra de López Moreno, recibiendo las asistentes la mejor de las atenciones de parte de la anfitriona.

17 de septiembre de 1992

Por crisis no pagan predial. Por la seria recesión económica, los contribuyentes no han pagado el impuesto predial, y con seguridad, lo harán hasta que las circunstancias mejoren. Se estima que un 65% solo ha cumplido con el pago de sus impuestos, pero el resto no lo ha hecho, pues el dinero apenas les alcanza para atender sus necesidades más primordiales. Tienen que garantizar su comida y su vestido para después cumplir con otras responsabilidades, y nunca como ahora, los fincatenientes habían pasado por tantos problemas económicos.

Líneas telefónicas privadas. México, D. F. Telmex anunció el servicio de redes virtuales privadas, que son un servicio computarizado que conectan de manera rápida y sencilla, teléfonos que pueden estar en distintas ciudades y que suele ser contratado por empresas con muchas sucursales en amplias zonas geográficas, como bancos, para sus comunicaciones internas. Estas redes son más baratas y efectivas que el servicio público de larga distancia y que las viejas redes privadas de conmutación particular.

Miterrand reanuda funciones. París. El presidente Francois Miterrand padece cáncer de próstata, pero su caso puede ser tratado con medicamentos y reanudará sus funciones esta semana, dijo el médico que lo operó. Miterrand informó cuando salía del hospital donde fue operado, que no hay razón alguna para lo cual deba renunciar. “No veo por qué, no me sometieron a una lobotomía”, dijo. Una biopsia realizada al presidente de 75 años y en el poder desde 1981, reveló lesiones malignas.