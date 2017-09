Mi ciudad hace 50 y 25 años

18 de septiembre de 1967

Movimiento de protesta por el alza. Un movimiento de protesta por la injustificada alza de la vida se ha venido gestando en las colonias populares y barrios pobres de la ciudad, en donde la población se ha visto obligada a reducir su ya de por sí raquítica alimentación. La desmesurada alza del costo de la vida es de sobra conocido, pues no solamente lo resienten las familias humildes, sino hasta las de buena posición económica. Al término de la manifestación, se celebrará un mitin en el que participarán hombres y mujeres de humilde condición.

Se quejan contra la “lotería”. Vecinos de Topolobampo se acercaron a nuestra Redacción para quejarse contra una “lotería” que anualmente llega a ese puerto, esquilmando a las familias de pescadores, aprovechando la temporada de pesca de camarón. La mencionada lotería es más un fraude que un pasatiempo, puesto que en cada jugada se recaban cerca de 50 pesos, entregando a la persona ganadora un premio cuyo valor no llega siquiera a los 10 pesos.

Intento de secuestro de físico ruso. Londres. Un joven físico ruso fue salvado de un aparente intento soviético de secuestro para sacarlo de Gran Bretaña, después de una pelea junto a un avión que partía con destino a Moscú, en el aeropuerto local. Vladimir Kachenko se hallaba peleando con cuatro hombres que trataban de introducirlo en un automóvil, mientras pedía auxilio a la policía. Los agentes les dieron caza hasta el aeropuerto, encontrando que Kachenko fue drogado para subirlo al avión.

A SLP la señora Blanca de Guevara. Con el propósito de estar presente en los exámenes de sus hijos Juan de Dios y Ernesto, partió con destino a la ciudad de San Luis Potosí la estimable señora Blanquita de Guevara, digna esposa de don Juan de Dios Guevara, distinguido funcionario de la Comisión del Río Fuerte. La gentil dama permanecerá ausente de nuestro medio durante buena temporada, misma que aprovechará para descansar y visitar a familiares allá radicados.

18 de septiembre de 1992

Maestros rechazan libros. El magisterio no sólo rechaza los nuevos libros de texto, sino que no atenderá el método de trabajo que pretende implantar la Federación a través del proceso de modernización educativa, porque no responde a las expectativas de desarrollo que demanda el país, que debe fundamentarse en un pueblo bien educado. El tan trillado proceso de modernización adolece de un método específico de trabajo, razón que obligará a los maestros a utilizar el sistema enseñanza-aprendizaje de años anteriores.

Crédito a campesinos para casas. México, D.F. La tierra improductiva será destinada a la construcción de viviendas a fin de abatir el rezago que en esta materia presenta el medio rural. Para ello se cuenta con créditos de Infonavit que se habían congelado por el cambio del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC. Con el nuevo CEN, se dará continuidad a las gestiones para dar paso a las acciones de construcción de vivienda y que en su primera etapa beneficiará a 200 mil campesinos.

Escobar amenaza a la policía. Bogotá. El líder fugitivo del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, advirtió a la policía colombiana que tomará represalias si algún miembro de su familia desaparece o es hostigado por los investigadores que están tratando de capturarlo. En mensaje que envió al director de la Policía, coronel Luis Montenegro, Escobar denunció un supuesto plan para secuestrar a su padre, un anciano campesino, con el objeto de obtener información sobre su paradero.