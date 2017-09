Mi ciudad hace 50 y 25 años

19 de septiembre de 1967

Turbio “negocio” del ministerio público. Los “negocios” que realiza el agente del Ministerio Público presionando a las personas que acuden en busca de justicia, para que le entreguen “ayudas o gratificaciones” económicas en pago a la supuesta protección de la justicia, afloraron. Se puso al descubierto que el licenciado Francisco Sanz hizo un acuerdo con la señora Antonia Vázquez, a quien le está exigiendo 2,500 pesos por una “ayuda”. Al no liquidar la señora el servicio, mandó a una patrulla al domicilio particular para hacer el cobro.

Prevención contra violencia política. Con una sincera declaración de que no tiene ni tendrá candidato a sucederlo en el poder, el gobernador, Leopoldo Sánchez Celis, exhortó a la unidad sinaloense para que no surja la violencia política como sucedió en Sonora. Señaló que él, como gobernador, miembro del PRI y primer ciudadano del Estado, está obligado a respetar la ley interna del partido y la ley que rige al Estado “y como siempre he sido respetuoso de estas leyes, soy y seré el primero en cumplir”.

Rusia ataca a judíos en debate. ONU. El periodo extraordinario de la Asamblea General, convocado por la exigencia de la Unión Soviética, transmitió el problema del Medio Oriente, después de escuchar un nuevo y violento ataque ruso contra Israel. La asamblea se reunió a pedido urgente de Moscú, después que el Consejo de Seguridad lograra imponer la cesación de hostilidades tras la guerra de cinco días entre Israel y los países árabes, pero rechazó censurar como agresor al Estado judío.

Nos visita de la Capital Tapatía. En días pasados arribó a nuestro medio, la estimable señora Lupita Gallardo de Figueroa. La distinguida dama, quien reside temporalmente en la capital jaliscience, se encuentra en su residencia de Carranza y Ángel Flores, recibiendo las visitas de sus incontables amistades que acuden a saludar. La señora Figueroa está siendo atendida por sus hijos, señor Salvador Zazueta y su linda esposa, la señora Lupita Figueroa de Zazueta.

19 de septiembre de 1992

40 casos de dengue en San Miguel. Un fuerte brote epidémico de dengue detectó en San Miguel Zapotitlán, el IMSS; hasta ahora se tienen registrados alrededor de 40 casos y otros se encuentran en estudio. La epidemia se detectó hace 15 días y se están realizando las primeras acciones para acabar con el mosquito causante de esta enfermedad. A raíz de las recientes lluvias, se han dejado sentir plagas inmensas de moscos, razón por la cual las autoridades sanitarias han emprendido acciones de fumigación aérea y terrestre para evitar más brotes.

Rezagos en la PGR. México, D.F. La Procuraduría General de la República informó que inició el programa piloto de órdenes de aprehensión y reaprehensión que pondrá en práctica en todo México, y calcula que hay un rezago de más de 40 mil órdenes de aprehensión sin cumplir. La dependencia espera que al término de este año se abata el rezago por lo menos en 50 casos, si se toma en cuenta que por el desorden administrativo existente, no hay un padrón confiable en la materia.

Detienen a García Márquez. Nueva York. Funcio-narios de Migración detuvieron sin explicación al escritor colombiano Gabriel García Márquez en esta capital. Luego de haber estado 30 años en la “lista negra” de Estados Unidos, el Premio Nobel de Literatura logró obtener una visa que esperaba allanaría su entrada a ese país, pero al parecer encontró más obstáculos de los que imaginaba. Tras dos horas, fue liberado, explicando un oficial que había sido un error debido a un homónimo.