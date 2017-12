Mi ciudad hace 50 y 25 años

27 de diciembre de 1967

El rastro en manos de monopolistas. El Ayuntamiento se colocó en posición de franca protección a los grupos monopolistas que, al amparo de sus organizaciones sindicales, tienen controlada la actividad del rastro municipal, al girar instrucciones de no permitir trabajar a quienes no pertenezcan al “grupo de costumbre”. Al mismo tiempo, la alcaldía no cumplió el ofrecimiento hecho a los abasteros de que quedaría resuelto el problema que vienen confrontando con el Sindicato de Abasteros de Cerdos, Cabras y Lanar, que se ha posesionado del rastro.

Alcalde suspende audiencias. Con el propósito de dedicar todo su tiempo en la elaboración de su II informe de gobierno, el alcalde Canuto Ibarra Guerrero, dio órdenes terminantes de que sean suspendidas las audiencias. Lo anterior fue informado por voceros del Ayuntamiento, agregando que las audiencias quedarán suspendidas por todo lo que resta del presente año, debiéndolas reanudar el dos de enero próximo. El 31 del mes en curso el presidente municipal rendirá al pueblo su informe.

Serios problemas para Latinoamérica. Argentina. América Latina enfrentará, en 1968, los mismo problemas y presiones que frenaron su desarrollo en el año actual: el gran aumento de su población, la inmigración a los centros urbanos de otros países y el desempleo. Todavía no se conocen los datos estadísticos definitivos, pero los economistas dudan que la región haya logrado, en 1967, una tasa de crecimiento de 6%, considerada necesaria para impedir un aumento del desempleo.

La cigüeña visitó a los Loose Doether. Desbordante de alegría se encuentra el hogar de esa pareja por todos tan querida que forman el señor Bernardo Loose y Úrsula Doether de Loose, ya que como una bendición del cielo recibieron, el día 25, un hermoso y robusto caballerito que se encuentra en las mejores condiciones de salud. Familiares e incontables amistades de los señores Loose, han acudido a conocer al nuevo heredero, llevando para él los más bonitos y escogidos regalos.

27 de diciembre de 1992

Nueva autopista. La puesta en marcha, de manera oficial, de la autopista a cuatro carriles de Los Mochis a Estación Don, Sonora, constituye un nuevo empuje en la creación de una red carretera que permita un despegue superior al desarrollo del estado. Pero más que ello, significa el logro de un esquema más sólido en la instrumentación de proyectos de coparticipación con capital privado que se involucra de manera directa y con mayor decisión, a la tarea gubernamental de abatir rezagos y hacer más dinámica y eficiente la actividad productiva.

Desplazan la clave Morse. México, D.F. El sistema telegráfico de clave Morse dejó de ser usado en México desde este 20 de diciembre. En Yucatán, desde hace más de 7 años fue sustituido por computadoras modernas. En la actualidad, los mensajes se envían por ordenadores de pantalla que se enlazan con la central automática que tiene Telecom, y desde ahí, se distribuyen los mensajes con una velocidad dos veces mayor que la del sistema Morse, el que era usado aún por 100 oficinas de telégrafos.

Guerrilleros atacan Lima. Perú. Guerrilleros izquierdistas detonar cargas explosivas en dos automóviles en la sede de una empresa privada y en un edificio en que tienen sus oficinas las embajadas de Austria y Costa Rica. Las explosiones, a las 6 de la mañana, causaron destrozos en ambos edificios, pero no dejaron víctimas. Ambos vehículos quedaron destruidos. Las embajadas afectadas no respondieron a llamadas telefónicas de periodistas para que hicieran comentarios.