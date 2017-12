Mi ciudad hace 50 y 25 años

28 de diciembre de 1967

El ministro de RR.HH. en esta ciudad. Inesperada-mente llegó a esta ciudad el ingeniero José Hernández Terán, secretario de Recursos Hidráulicos en el país. Tras visitar la presa Josefa Ortiz de Domínguez, el poblado de El Carrizo y las obras de agua potable en esta ciudad, se registró en el Hotel Santa Anita, donde pasó la noche. “Vengo de incógnito. Por favor, no vayan a decir qué haré después de la comida que me ofrezca el señor gobernador en Culiacán. Incluso me acompaña mi familia”, dijo Hernández a un reportero en tono confidencial.

Peligroso polvorín en el rastro. El rastro municipal se convirtió en un polvorín en el que las fricciones entre abasteros de ganado menor hicieron su aparición al integrarse un nuevo sindicato patronal con abasteros inconformes con los procedimientos de explotación de que era objeto en el único existente antes, o con gente que no pudo vencer las barreras económicas para ingresar a él. Agentes policiacos fuero apostados para hacer cumplir la orden de que sólo gente de la CTM pudiera ingresar a trabajar.

Papa no quita el dedo del renglón. Vaticano. Paulo VI podría enviar una misión especial a Vietnam del norte para analizar la posibilidad de iniciar negociaciones de paz, según se informó en la Santa Sede. Se agregó que la misión también trataría de asegurar un trato humanitario para los prisioneros norteamericanos y brindarle ayuda a la población de Vietnam del norte. El Vaticano no tiene relaciones diplomáticas con Hanoi y no recibió respuesta a ninguno de los llamamientos de paz anteriores.

Linda nena para los Zazueta Pérez. Una preciosas bebé vino a aumentar la alegría en el hogar que forman el ingeniero Heriberto Zazueta y su gentil esposa, Martha Pérez de Zazueta. El doctor Eliseo Lugo manifestó que tanto la mamá como la pequeñita se encuentran en perfectas condiciones de salud. La recién nacida es la cuarta heredera del estimado matrimonio, ocupando ahora el lugar de la reina del hogar. Familiares y amigos han visitado a la nueva ciudadana, llevándoles bonitos obsequios.

28 de diciembre de 1992

Rechazan alza de teléfonos. Con justa razón, usuarios y representantes de los organismos productivos rechazan el alza de cerca del 10% a los servicios telefónicos, anunciada de manera unilateral por Telmex y autorizada por el gobierno federal. La autorización del aumento en un porcentaje mucho mayor que el índice permitido a los salarios mínimos, demuestra una vez más que las autoridades actúan con toda complacencia para proteger a una empresa que constituye un monopolio nacional, sin que las mejoras prometidas se hayan hecho efectivas.

Protección a mariposa monarca. México, D.F. Con el fin de preservar el entorno ecológico en que habita la mariposa monarca, la Sedesol, y la Procuraduría de Protección al Ambiente, vigilan una zona de más de 16 mil hectáreas. Con el objetivo de permitir que esta región sea una de las más importantes del país, por sus características naturales y atractivo turístico, las empresas en Solidaridad impulsan el Programa de Ecología Productiva. Este programa ha generado empleos para las comunidades de la región.

Hussein dispuesto a firmar la paz con EU. Roma. El presidente iraquí Saddam Hussein dijo que está dispuesto a a firmar la paz con Estados Unidos y descartó que su gobierno tenga planes militares en los territorios kurdos del norte del país vigilados por una fuerza multinacional. “Estados Unidos es un gran país y es normal que tengan influencia en la política mundial... Y si Washington no continúa con su política agresiva, nosotros aceptamos su influencia”, declaró Hussein.