Mi ciudad hace 50 y 25 años

24 de marzo de 1968

Preparan congreso cetemista. Todo está listo aquí para la celebración del XIV Congreso Regional Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México, que tendrá como escenario el edificio sindical “José María Martínez” de la Sección XII del Sindicato Nacional Azucarero. Se espera la llegada del secretario general de la CTM, Fidel Velázquez. Los cetemistas locales le prepararon una cálida recepción, organizando grupos que le darán la bienvenida al jerarca, participando todos los contingentes de los municipios del norte de Sinaloa.

Intransitable la Mochis-Topo. Cada día va siendo más difícil y penoso el tráfico por la carretera Mochis-Topolobampo que se destruye a pasos agigantados. Las reparaciones no remedian nada, sino más bien perpetúan los brincos y van complementando un mosaico de retazos y parches con notables diferencias de niveles y contexturas. Esto, tarde o temprano, llegará al límite de las imposibles reparaciones, máxime que el tráfico de carga se está viendo incrementado notablemente.

Otro ataque de los rojos. Saigón. Las fuerzas norvietnamesas que tienen sitiado a Khesanh realizaron 1,600 disparos de cohetes y artillería, cayendo los proyectiles a razón de uno por minuto sobre esa fortaleza estadounidense situada cerca de la frontera de Laos, siendo este el bombardeo comunista más intenso en un mes. Los bombarderos norteamericanos B-52 respondieron al fuego enemigo, realizando 7 incursiones contra Vietnam del Norte, arrojando explosivos de gran tamaño.

Festejo para Rosa Isabel Gastélum. El señor Alfredo Gastélum Orejel y su esposa, la señora Rosalinda Beltrán de Gastélum, ofrecieron una espléndida fiesta infantil para celebrar en debida forma el aniversario de su linda primogénita Rosa Isabel. La cumpleañera es una figurita de singular encanto y simpatía, por lo que en los círculos infantiles goza de grandes afectos. Los esposos Gastélum hicieron alarde de amabilidad, atendiendo de la mejor forma a todos los chiquitines asistentes.

24 de marzo de 1993

Narcos ponen a prueba al gobierno. En Sinaloa, dijo el presbítero Fernando Figueroa, los narcotraficantes “están poniendo a prueba al gobierno de Renato Vega”. Y lo están haciendo, continuó, porque en estos dos meses la administración estatal no se ha logrado estabilizar totalmente para mantener la paz y la tranquilidad social que demandan los habitantes. Actualmente, ya no nomás es el rico quien tiene miedo, sino también los pobres; ni uno ni otro quieren salir de su hogar por no encontrarse con este problema de destrucción que se está creando.

Desaparecerán 400 mil empresas. México, D.F. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, aproximadamente 400 mil micro, pequeñas y medianas empresas desaparecerán en lo que resta de esta década, pronosticó el director del Instituto de Estudios de Postgrado en Ciencias y Humanidades, Alberto Castaño. Señaló que esto es debido a que en México existe un rezago industrial y tecnológico, así como de mano de obra, que nos impide competir en igualdad de circunstancias con Estados Unidos.

Judíos acribillan a palestinos. Jerusalén. Un civil israelí mató de 8 balazos a un palestino en el campamento de refugiados de Susya, Cisjordania, luego de amarrarlo y obligarlo a tenderse en el suelo. El joven de 19 años al parecer intentó sacar una granada que tenía en su poder, cuando dos colonos lo capturaron. La violencia se intensificó hace más de tres meses cuando el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, ordenó la deportación de 415 palestinos acusados de pertenecer al movimiento de Hamas.