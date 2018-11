Mi ciudad hace 50 y 25 años

21 de noviembre de 1968

Campesinos al IMSS. La subdelegación administrativa del IMSS inició una campaña intensiva para lograr la afiliación al régimen de seguridad social de todos los campesinos que pertenecen a sociedades locales de crédito ejidal, cumpliendo con lo dispuesto con el artículo VIII de la ley del Seguro Social. Sin embargo, en esta región no se ha cumplido fielmente con ese renglón, por desconocimiento o desidia de los mismos campesinos; sólo cuando algún ejidatario necesita de atención médica urgente se presenta, si no, no se preocupa por realizar el trámite.

Proponen premiar a empleados.

El Consejo Nacional de Turismo, presidido por el licenciado Miguel Alemán Valdez, integró una comisión para el estudio y promoción del turismo social, para hacer participar a las clases sociales económicamente débiles, en la “ciencia turística”.

Propusieron a la industria y empresas, un plan para premiar a los obreros y empleados que se destaquen por su eficiencia, conducta y alto espíritu de colaboración. El premio consiste en una viaje pagado por la empresa.



Saigón acepta asistir a pláticas. París. Altas fuentes diplomáticas afirmaron que el presidente sudvietnamés Nguyen Van Thieu acordó “en principio” enviar una delegación de su gobierno a las conversaciones ampliadas de París en procura de un acuerdo general de paz para Vietnam. Añadieron que sólo resta resolver algunos detalles secundarios antes que el anuncio sea hecho oficial. Los funcionarios aliados estiman que las conversaciones comenzarán una vez que se afinen los pormenores.

Dólares para Lupe Elena Ruiz. En la residencia del estimado matrimonio formado por el señor Raúl Rico Preciado y su guapa esposa, señora Norma Edith Arriaga de Rico, se celebró una fiesta muy concurrida y espléndida en honor de la linda señorita Lupe Elena Ruiz Torres, que está por convertirse en la flamante esposa del doctor Wilfrido Rico Preciado. Las amigas de la novia llevaron como obsequio dos dólares, reuniendo Lupe Elena una considerable cantidad de efectivo.

21 de noviembre de 1993

Desplome de producción pesquera. La captura y comercialización ilegal de camarón en las costas sinaloenses disminuyó un 70%, lo cual significa que la mayor parte de la producción se ha comercializado a través de las cooperativas organizadas, dijo el licenciado Ramón Chávez. Por otro lado, el jefe administrativo de pesquerías de la secretaría de Pesca, señaló que con el combate al “guaterismo”, no sólo se han corregido los problemas que había en la comercialización del crustáceo, sino también a la preservación de esa especie.

Diego, candidato del PAN. México, D.F. Diego Fernández de Ceballos fue electo candidato por el PAN para la presidencia de la República. Ceballos manifestó su apoyo al TLC y dijo que este instrumento comercial también obliga en lo político a que México perfeccione su democracia interna y que las elecciones de 1994 sean transparentes y equitativas. Subrayó que los rivales a vencer son los del PRI y el PRD, pues “proceden de una misma matriz, la del autoritarismo y el caudillismo”.

Aprueban ley contra el crimen. Washington. El Senado aprobó un proyecto de ley, por valor de 22,300 millones de dólares, destinado a rescatar las calles del dominio de criminales violentos, que han hecho que gran parte de la ciudadanía tenga miedo de salir de su casa. Esta ley ampliará el uso potencial de la pena de muerte, aumentaría los periodos de prisión para decenas de delitos, autorizaría la incorporación de miles de nuevos agentes policiales y financiaría nuevas cárceles.