Mi ciudad hace 50 y 25 años

22 de diciembre de 1968

Nuevas invasiones en la región. En una acción simultánea, grupos de paracaidistas invadieron una extensa superficie de terrenos en cultivo, afectando propiedades de agricultores, no obstante que cuentan con certificado de inafectabilidad. El hectaraje que se encuentra ya en poder de los invasores no ha sido cuantificado en virtud de que la toma de los predios rústicos fue sorpresiva y algunos dueños de lotes no han podido ser localizados. Entre los afectados figuran Ricardo y Mario Robinson Bours Castelo, Ildefonso Salido Ibarra y el doctor Víctor Romo.

Falleció Gilberto Figueroa Ruiz. Víctima de un inesperado síncope cardiaco dejó de existir el conocido y respetado agricultor, a la edad de 52 años. A base de esfuerzos y sacrificios, logró consolidar una posición económica considerable, gozando de la estimación de todos aquellos que llegaron a conocerlo. Al morir le sobreviven su esposa, Guadalupe Gallardo hoy viuda de Figueroa; sus hijos, Lupita Figueroa de Zazueta, Olga, Felipe y José Figueroa Gallardo; su hijo político, Salvador Zazueta, y sus nietecitas.

Conquista del espacio. Houston. La cosmonave Apolo-8 se deshizo de las trabas terrestres en la mayor aventura de la historia y condujo a sus 3 tripulantes al espacio interplanetario en el primer vuelo humano hacia la Luna. La nave, disparada por el monstruoso cohete Saturno 5, es conducida por los astronautas William Anders, Frank Borman y James Lovell, quienes llevan la misión de circunvalar el satélite 10 veces y regresar a Tierra para el día 27, después de haber recorrido casi un millón de km.

Posada en la Casa Hogar. Las damas rotarias, hadas madrinas de la Casa Hogar Santa Edwiges, ofrecieron a los niños que ahí se albergan una fiesta prenavideña durante la cual los agasajados disfrutaron de horas de diversión. El comité, presidido por la señora Blanquita deGuevara, se encargó de elegir los mejores regalos para los pequeñitos, a quienes entregaron ropita, finas golosinas y bonitos juguetes como obsequio especial de Navidad, además de disfrutar de un riquísima merienda.

22 de diciembre de 1993

Detienen a banda de plagiarios. En operativo efectuado por elementos de las corporaciones policiacas de Sonora y Sinaloa se logró la detención de 8 secuestradores y el esclarecimiento de un considerable número de secuestros de agricultores y empresarios de ambas entidades. Con esto, las autoridades dan un paso importante en el combate a la delincuencia y el abatimiento de la impunidad. El secretario de Gobierno, Francisco Frías Castro, reiteró que no es necesaria la intervención del Ejército en las actividades propias de las autoridades civiles.

Toman la CLyFC. México, D.F. Integrantes de An-torcha Popular tomaron las oficinas generales de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en demanda de la disminución o condonación del pago adeudado por la instalación del fluido eléctrico en 11 colonias populares de la delegación Gustavo A. Madero. La paraestatal informó que en 1991 11 colonias de la demarcación solicitaron el servicio eléctrico cuando costaba 540 nuevos pesos, por el incremento de materiales aumentó a 970, que no quieren liquidar.

Papa viajará a Líbano. Vaticano. Juan Pablo II dijo que visitará Líbano el año próximo y que espera visitar también Tierra Santa. El viaje a Líbano se ha venido planificando desde el regreso de una calma relativa tras la guerra civil de 14 años. Sin embargo, un atentado dinamitero ayer en la sede del partido político cristiano de Líbano, que mató a dos personas e hirió a 130, sirvió para recordar que las enconadas rivalidades persisten en ese país. El Papa describió a ese país como una “atormentada tierra”.