Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

24 de diciembre de 1968

Cobros excesivos de taxis. Varias quejas han llegado a nuestra redacción contra los choferes de carros de alquiler que a últimas fechas se han dedicado a hacer cobros excesivos al público, suponiéndose que los abusos aumentarán este día, en ocasión de la demanda de servicios con motivo de la Nochebuena. Está el caso de la señora Rosa Ibarra que necesitó el servicio para llevar a su hijita enferma a la Cruz Roja. El chofer le cobró 20 pesos en lugar de la tarifa autorizada de 5. Acumulándose también las quejas de los turistas.

Denuncian a vivales en campos pesqueros. Pesca-dores y familias campesinas solicitaron la intervención de las autoridades para la detención de un sujeto, quien haciéndose pasar por funcionario de la Secretaría de Marina, y en otras ocasiones por inspector de Pesca, ha cometido graves arbitrariedades. Incluso, dijeron se disfraza de militar y asalta a camioneros y turistas. Los atracos de este individuo se han venido sumando al grado que se hace insoportable su permanencia en la región.

Radicales reformas en Italia. Roma. El nuevo primer ministro Mariano Rumor, reforzando su gobierno de coalición centro-izquierdista por el voto final de confianza del parlamento, se apresta para implantar radicales reformas pese a los violentos ataques de los comunistas y neofascistas. La Cámara de Diputados aprobó la política propuesta por el gabinete integrado por los demócratas cristianos de Rumor, socialistas y republicanos por 351 votos contra 247.

Cumpleaños de Pedro Falcón. El séptimo aniversario de vida del guapo caballero Pedro Martín Falcón Fernández fue celebrado con una reunión infantil a la que acudieron un gran número de amiguitos y familiares. La señora Manuelita Fernández de Falcón se esmeró en todos los detalles para que el festejo estuviera lleno de alegría y con una marcada esplendidez y animación. Los invitados se retiraron ya avanzada la tarde, agradecidos por las atenciones y gentilezas que les prodigaron.

24 de diciembre de 1993

Deben despedir a funcionarios incapaces. Con el propósito de recobrar la credibilidad y atender los enérgicos reclamos de los sectores de la sociedad, el gobernador Renato Vega debe de cesar a los funcionarios que colaboran en su gobierno y que han demostrado incapacidad para combatir a quienes “con la fuerza de las armas” inestabilizan la entidad. En principio, el procurador y la subprocuradora de Justicia deben ser cesados de inmediato porque han demostrado incapacidad para implementar medidas y frenar el índice de violencia en la entidad.

DH no atenderá quejas electorales. México, D.F. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo de derecho que no puede actuar fuera de lo que la Constitución, la ley y su reglamento establecen, y estos ordenamientos impiden al organismo intervenir en asuntos de carácter electoral. El presidente de la comisión, Jorge Madrazo, aseguró que por todo esto y por tratarse de un organismo técnico y no político, la CNDH no hará ningún pronunciamiento ni queja de tipo electoral.

Hija de Castro pide asilo en EU. Ohio. La hija del presidente cubano Fidel Castro declaró que se “escapó” de Cuba sin el permiso de su padre y que su mayor esperanza es que el gobierno permita ahora la salida de su hija de 16 años, a quien dejó en su país en medio de la angustia de que tal vez ya no vuelva a verla. “No tengo mensaje alguno para Castro, no lo llamo mi padre. Les pido que ayuden a mi hija”, declaró Alina Fernández en una rueda de prensa acompañada por un agente de Inmigración.