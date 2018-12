Mi ciudad hace 50 y 25 años

25 de diciembre de 1968

Dotados e invasores caen sobre las tierras. Ante el desconcierto que han originado las dotaciones hechas en Primera Instancia, cientos de campesinos se aprovecharon para posesionarse de lotes en cultivo, pequeñas propiedades con certificados de inafectabilidad. En esta forma, grupos de invasores han asentado sus reales creando un grave problema a los propietarios de terrenos sembrados, con preparación de tierras, y algunos más, donde se realizan trabajos de rehabilitación. Las denuncias ya fueron presentadas ante la Agencia del Ministerio Público.

Incidentes durante la tregua. Saigón. El día de Navidad amaneció Vietnam del sur en medio del estrépito de los disparos de armas pese a la tregua en las hostilidades declarada con motivo de las tradicionales fiestas, tanto por los aliados como por los comunistas. Después, el fuego amainó considerablemente, pero se registraron incidentes esporádicos. Alrededor de millón y medio de tropas norteamericanas y sudvietnamesas, comenzaron una tregua de 24 horas.

Samuel Rivera, el Santa Claus mochitense. Cientos de niños humildes tuvieron una alegre Navidad al recibir juguetes obsequiados de forma generosa y desinteresada, por parte del señor Samuel Rivera. Pelotas, muñecas, carritos y un sin fin de juguetes más repartió el señor Rivera de manera personal a los felices chiquitines que ordenadamente hicieron fila para recibir sus regalos. El señor Rivera, dueño de una cenaduría, utiliza sus propios recursos para dar a la niñez una Feliz Navidad.

25 de diciembre de 1993

Incertidumbre por la violencia. Cuando la sociedad sinaloense pensaba que había obtenido un respiro, a partir de la captura de una banda de presuntos secuestradores y la puesta en marcha de un intenso operativo de combate la delincuencia, el asalto a un camión de pasajeros y el asesinato de una familia completa volvió a enlutar hogares y conmocionó a Sinaloa. En Los Mochis, el diputado Octavio Falomir, acaba de reconocer que la mayoría de la violencia en la entidad es secuela del cáncer del narcotráfico que flagela la sociedad.

PRI pide no critiquen a Salinas. México, D.F. El PRI llamó a los partidos políticos, en especial al PRD, a abandonar actitudes catastrofistas, porque con rencores no será posible avanzar en la vida democrática de México. “Seguir cuestionando el liderazgo de Carlos Salinas menoscaba la credibilidad de los poderes públicos y la fortaleza de la nación”, afirmó Amador Rodríguez, secretario del PRI. “Eso nos parece un engaño, no sólo para sus seguidores, sino para la competencia democrática”, añadió.

Yeltsin, presidente de la CEI. Moscú. Los mandatarios de las naciones de la Comunidad de Estados Independientes reunidos en Ashjabad, Turkmenis-tán, eligieron por unanimidad a su colega ruso Boris Yeltsin para presidir la organización en el primer semestre de 1994. La CIE es una organización supranacional compuesta por diez de las quince exrepúblicas soviéticas, su propósito es el permitir un “divorcio civilizado” entre las repúblicas que conformaban la URSS.