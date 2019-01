Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

23 de enero de 1969

Amenaza de hambre y sed. Cerca de 500 humildes gentes que viven en el campo Bacorehuis, que se encuentran amenazadas por el hambre, sed y enfermedades, comenzaron a recibir ayuda de las autoridades municipales y sanitarias, que tomaron medidas de emergencia para contener el avance de las enfermedades que se han presentado y que han costado la vida de 3 niños. El profesor Rodolfo Osorio, de la Unidad Sanitaria, se trasladó con una fuerte dotación de leche en polvo, y realizó un estudio de la situación que prevalece.

Cañeros truenan contra el IMSS. Grave acusación lanzó la asociación cañera contra la clínica del IMSS, señalando que el servicio que presta a los ejidatarios cañeros en Ahome es deficiente. Dirigentes de la agrupación expresaron que debido a la falta de personal médico, la clínica no atiende a un gran número de enfermos que recurren a ella en busca de atención. Además de que no pueden llegar temprano a hacer su cita porque el horario de los camiones no lo permite.

Hallan armamento comunista. Saigón. Tropas norteamericanas descubrieron 33 toneladas de municiones y 10 de alimentos, almacenadas bajo tierra por los comunistas que amenazan esta capital. El cuartel general de Estados Unidos expresó que esta pérdida significa un duro golpe para la capacidad bélica de los comunistas, ya que bastaría para armar un mes a una división de 10 mil hombres y alimentarlos más de 3 meses. Se trata de cajas de balas y proyectiles y latas con una mezcla de cebada y pescado.

Festejo para el doctor José Hikimura. El doctor José T. Hikimura recibió un espléndido agasajo que un grupo de amigos le brindó para despedirlo de su vida de soltero. El profesionista, que goza de grandes relaciones y afectos en nuestro medio social, contraerá matrimonio con la encantadora señorita Alba Inukai, en brillante ceremonia religiosa en Ciudad Obregón. Se sirvieron exquisito bocadillos y variadas bebidas refrescantes con las que se brindó por la futura felicidad de la pareja.

23 de enero de 1994

Bombas de tiempo. El crecimiento de las ciudad ha invadido zonas donde se encuentran instalaciones de empresas de combustible, que representan un latente peligro, por lo que las autoridades han procedido a ordenar las reubicaciones de esos establecimientos. En Los Mochis, habitantes de amplio sector presionaron hasta lograr que fuera cerrada la planta de Pemex y ahora la prestación de los servicios se hace en Topolobampo. En igual forma, fueron paralizados los trabajos de construcción de una gasolinera, al protestar los vecinos por el peligro.

Menchú propone olvidar y perdonar. Chiapas. Los hombres que llegaron de la selva, con rostros despojados de los pasamontañas, que quizá empuñaron las armas, se encontraron en tierras de guerra con la guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y le hablaron de su angustia, de su eterna tragedia. “Mi país vivió el azote de la guerra y sus pueblos destruidos. No dejen que este les suceda, les pido que den el perdón a quienes los han maltratado y dejado en el olvido”, les dijo.

Muere el famosos “Kojak”. Los Ángeles. El actor de cine y televisión de origen griego Telly Zavalas, que se hizo instantáneamente reconocible por la calvicie intencionada y los típicos chupetines de su personaje Theo Kojak, un duro y galante teniente de policía de Nueva York, murió de cáncer de próstata a los 72 años. En 1984 fue diagnosticado con el agresivo cáncer, ignorando la enfermedad y rehusando la asistencia médica, hasta 1993, cuando ya estaba ramificado y no le quedaba mucho tiempo de vida.