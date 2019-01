Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

24 de enero de 1969

Campaña contra delincuencia infantil. Para elaborar un minucioso programa, que al ponerse en ejecución logre contener el auge que ha cobrado la delincuencia infantil, se celebrará una reunión entre autoridades de seguridad y el alcalde, Ernesto Ortegón. Se pondrá en práctica un programa efectivo para combatir este mal, hasta su extirpación de la sociedad. Es preocupante que al revisar los partes policiacos, se encuentran registros del ingreso de menores, prácticamente unos niños, que ya son delincuentes consumados.

Viene Carlos Monsiváis. El conocido literato Carlos Monsiváis llegará hoy a esta ciudad para dictar una conferencia en la aula magna Benito Juárez de la Escuela Preparatoria Mochis y dos más en Topolo-bampo y Ahome. El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, novelista y crítico literario, viene gracias a las gestiones realizadas por la sociedad de alumnos de la institución y la corresponsalía del Seminario de la Cultura Mexicana.

Atentado a cosmonautas. Moscú. Un individuo armado arrodillado entre una muchedumbre de entusiastas moscovitas disparó 5 balazos sobre la triunfal caravana automovilística de los 4 últimos héroes espaciales, hiriendo a Bregovo y a un policía motorizado. La agencia TASS informó que el potencial asesino fue detenido y que las autoridades habían iniciado una investigación. A bordo iban la primera cosmonauta del mundo, Valentina Tereshkova, y el primer caminante del espacio, el mayor general Alexei A. Leonov.

Baby para la señora de Hashimoto. La señora Rosalva de Velderráin organizó la fiesta ofrecida a la estimable señora Fina de Hashimoto, que se encuentra en impaciente y feliz espera de la visita que le hará el ave de los vuelos transatlánticos. Las invitadas llevaron el clásico regalo en efectivo para que la futura mamá pueda adquirir lo que más desee y necesite para el nuevo bebé. Se disfrutó de una tarde muy agradable y de las atenciones que en todo momento dispensó la señora anfitriona.

24 de enero de 1994

Cierre de empresas por deudas. Al establecer que las proyecciones económicas para este año no son nada halagüeñas y que la crisis seguirá campeando en nuestro país por más tiempo, se procederá a polarizar los esfuerzos para evitar la ejecución de más embargos mercantiles contra el sector industrial. Los procedimientos de embargo han sido la puntilla para muchas industrias, que se han visto obligadas a cerrar ante la embestida de la crisis y el riesgo de perder su patrimonio en un esfuerzo que no ha rendido frutos.

En riesgo la tregua. Chiapas. El diálogo y las negociaciones con el EZLN entraron en una etapa de “empantamiento y agotamiento”, no obstante el acercamiento del gobierno federal para pacificar esta región. Tras declarar lo anterior, el comisionado para la paz y reconciliación de Chiapas, Manuel Camacho Solís, advirtió que esta fase del proceso podría implicar nuevos riesgos, ya que no se puede fincar una tregua condicionada a una estrategia militar, pues no ayudaría a la democracia del país.

Todavía hay personas viviendo en parques. Los Ángeles. Al menos 9 mil personas, en su mayoría latinos, continúan durmiendo en parques públicos tras el sismo de 6.6 grados que se registró el pasado día 17, con un saldo hasta ahora de 55 personas muertas, 216 heridas y casi un centenar de desaparecidos. La guardia nacional instaló campamentos para los damnificados del temblor que no han podido regresar a sus hogares, ya que se esperan fuertes lluvias y la disminución de la temperatura.