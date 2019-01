Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

29 de enero de 1969

Tránsito será reestructurado. Una reorganización total de sistemas, tanto en el aspecto administrativo como en la vigilancia, y una moralización en la corporación de Tránsito en la entidad, anunció el titular de la Dirección General de Tránsito del Estado, ingeniero José Antonio Malacón, en su primer día de labores. El funcionario manifestó que se exigirá mayor responsabilidad en la actuación tanto de agentes como de oficiales y todo el personal en general, ya que estos recibirán una mejoría económica en sus sueldos.

Campaña contra vagos en Topo. Con magníficos resultados se está llevando a cabo la campaña contra la delincuencia infantil en el vecino puerto, según informes del síndico, José Ramón Ramírez. El representante municipal precisó que se ha intervenido con los padres de familia, señalándoles la responsabilidad que tienen sobre sus hijos. Esta tarea ya ha reportado buenos resultados, pues el índice de chamacos vagos que molestan al turismo en el muelle fiscal ha disminuido considerablemente.

El Che planeaba incendiar Sudamérica. Washington. La OEA llegó a la conclusión de que el plan del extinto guerrillero argentino Ernesto Guevara de la Serna en Bolivia, era extender esa subversión a más países de América del Sur. En un estudio del diario del Che, la comisión dice que “la subversión armada realizada en Bolivia no era un hecho aislado, sino que constituía parte de un plan”. Señala que esto se frustró gracias a la serena y decidida actitud del gobierno, fuerzas armadas y pueblo de Bolivia.

Bebé para los Stone Mexía. Es varoncito, guapo y muy saludable, el regalo que fue enviado por conducto del ave de las dulces sorpresas, al hogar del estimable matrimonio formado por el señor Arturo Stone y su gentil esposa, señora Dora Alicia Mexía de Stone, pareja que goza de muchos afectos en nuestro medio. El advenimiento del nuevo ciudadano mochitense fue el pasado día 27 del actual en el Sanatorio Agraz, encargándose de darle la clásica bienvenida el doctor Eliseo Lugo.

29 de enero de 1994

Un riesgo invertir en la sierra. La iniciativa privada dijo que los programas de inversión en la zona de Los Altos de Sinaloa “son de alto riesgo”, y estableció que para la recuperación de capitales que se destinen hacia allá, se requiere de una coordinación entre los hombres de negocio y el gobierno del estado, y que este, además, garantice la seguridad pública. Explicaron que no hay infraestructura adecuada para, por ejemplo, destinar dinero a tierras de temporal y abrir ahí fuentes de empleo. Pero el papel fundamental lo juega el aspecto de la seguridad.

Decomisan calendarios. México, D.F. La dirección de Inspección y Vigilancia informó que fueron decomisados a los expendedores, poco más de 500 calendarios 1994 de Gloria Trevi y Lorena Herrera “por faltas a la moral y violar el reglamento de buen gobierno”. Pese a que a los fabricantes de los calendarios cuentan con permiso de las autoridades federales, los vendedores violan los reglamentos al tener a la vista los calendarios con escenas nada morales, lo que ocasionó la queja de padres de familias.

Narco se decía robot. Mineápolis. Un juez no aceptó el alegato de un narcotraficante que dijo actuar controlado por agentes del gobierno que le hicieron transplantes biónicos en el cerebro. De todas maneras fue sentenciado a pasar en prisión el resto de su vida, sin derecho a libertad bajo palabra. “Soy un robot”, dijo durante su proceso. “No tengo control sobre mi organismo. Ellos me controlan y hablan a través de mí”. El abogado defensor dijo que estaba claro que su cliente no estaba en sus cabales.