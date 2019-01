Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

31 de enero de 1969

Entregarán casas a campesinos. El 15 de febrero próximo quedará terminada la primera etapa del programa de construcción de viviendas para campesinos de Sinaloa, que consta de 485 casas, construidas dentro del programa del Plan Sinaloa de Superación Campesina, con un financiamiento de 12 millones de pesos, otorgado por Banobras. El municipio más beneficiado con este programa fue Ahome, en donde 134 campesinos se acogieron al proyecto para dar a sus familias mejores hogares para vivir, en lugar de los viejos y anacrónicos “chinames”.

Fuerte oleada de robos. Una incontenible ofensiva han desatado los amantes de los ajeno sobre la ciudad y tan sólo anoche, se registraron 5 acciones de los ladrones, que obtuvieron cuantioso botín. Los atracos han sido cometidos, al parecer, por una bien organizada banda de ladrones que utilizan cloroformo para narcotizar a las familias de los hogares que roban. Los atracadores obran con gran cautela, realizando el crimen sin que los ocupantes de la casa se den cuenta, ya que están sedados.

Juan Carlos de Borbón, posible rey. Madrid. El príncipe Juan Carlos de Borbón, de 31 años, se encuentra en medio de crecientes rumores que lo señalan como el candidato principal para ocupar el trono vacante de España. Durante una entrevista, Juan Carlos confirmó que aceptaría el trono si este le era ofrecido, no obstante las objeciones de su padre, don Juan de Borbón, quien vive actualmente en Portugal. No se sabe cuándo será la designación oficial, pero no será de inmediato.

“Diario de un loco” en esta ciudad. El Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que preside la estimable señora Alicia Ceceña de Ortegón, ha logrado la presentación de la gran obra teatral que por vez primera llega a provincia, después de hacerlo en las principales capitales del mundo, “Diario de un loco”, monólogo de Gogo, con al actuación del primer actor de habla hispana Carlos Ancira. El joven y experimentado actor ha causado una fuerte impresión con sus 3 obras anteriores.

31 de enero de 1994

Marcha por la paz. Mientras en Los Mochis se llevó a cabo una impresionante marcha silenciosa de mujeres unidas por la paz, porque ya no soportan los secuestros y la violencia, en Culiacán, el alcalde Humberto Gómez decretó prácticamente el “toque de queda” con medidas drásticas que implementarán para tratar de abatir la delincuencia. Las más de 600 amas de casa que recorrieron las calles mochitenses recalcaron que su lucha es pacífica, pero quieren que las autoridades las escuchen y tomen en cuenta la tranquilidad que requiere cada hogar.

Rebeldes saquean propiedades. Chiapas. Montando caballos y manejando camionetas, vaqueros mexicanos han comenzado a reunir y enviar centenares de cabezas de ganado hacia el oeste, escapando alborotadamente de los rebeldes indígenas mayas, quienes están ocupando ranchos en las zonas sureñas, llevándose el ganado, la comida, ropa y rifles, a pesar de un acuerdo de alto al fuego con el gobierno. Han saqueado más de 40 granjas y ranchos, mientras el ejército se acogía al alto al fuego ordenado.

Medidas contra Irak. Bahrein. La ONU establecerá cámaras de televisión y sensores de detección para asegurar que Bagdad no adquiera ni construya cohetes de largo alcance. Nikita Smidovich, jefe de un equipo de la ONU formado por 16 expertos en armas, dijo que el plan de supervisión de la producción iraquí de cohetes, no tenía precedente. El proyecto es una condición clave del Consejo de Seguri-dad para levantar el embargo comercial impuesto a Irak, después que invadió Kuwait en 1990.