Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

4 de febrero de 1969

Nombran Comité de Aseo. El Ayuntamiento nombró un Comité de Aseo de la ciudad de Los Mochis, escogiendo de entre los vecinos a personas en quienes se reconoce el espíritu de colaboración para el mejoramiento comunal. El comité tendrá por objeto auxiliar al ayuntamiento en el aseo y el mantenimiento de la limpieza de la ciudad, habiendo quedado integrado por los señores ingeniero Manuel Flores, Alejandro Ruiz Torres, Leonardo Félix Jr., Martín Estrada Jr. y el regidor Humberto Román. Ya se tuvo la primera reunión con el alcalde Ernesto Ortegón.

Reportarán a comerciantes no afiliados. Los comerciantes locales que no se inscribieron a la Canaco, dentro del plazo que se les otorgó hasta el 31 de enero, serán reportados a Industria y Comercio, por instrucciones de esa misma dependencia, para proceder a sancionarlos. Sin embargo, el gerente de la Canaco, señor Gilberto Limón, indicó que los comerciantes que aún no se han registrado tienen unos días más para hacerlo, ya que el reporte será turnado a la SIC dentro de cuatro días.

Reacción en contra de De Gaulle. París. Los partidos de oposición atacaron la decisión del presidente Charles de Gaulle, de celebrar un referéndum constitucional para abolir el Senado y dividir la nación en nuevas unidades administrativas. El plebiscito, quinto convocado por De Gaulle desde su retorno al poder en 1958, acercará todavía más a Francia hacia el establecimiento de un claro sistema presidencialista. El estadista de 78 años anunció sus planes mientras realiza una gira por Gran Bretaña.

Agasajo para don Nicanor Villarreal. Se celebró un año más de vida del estimable caballero don Nicanor Villarreal Alarcón y por ello en su residencia se dieron cita sus amistades y familiares para felicitarlo. Fungió como amabilísima anfitriona su esposa, señora Otilia Ibarra de Villarreal, ofreciendo un exquisito banquete. Asistieron don Canuto Ibarra, Ernesto Ortegón, Adolfo Balderrama, Rolf Hampl, Jesús Zazueta, Amadeo Ibarra y muchos más, todos acompañados de sus respectivas esposas.

4 de febrero de 1994

Acaparan tierras en límites del estado. Miles de hectáreas están siendo despojadas a los ejidatarios del sur de Sonora y norte de Sinaloa por terratenientes que sólo esperan la conclusión de las obras de la presa Huites para incorporarlas a la productividad, como ocurre en Masiaca, Sonora, en donde 800 comuneros fueron despojados de cerca de 18 mil hectáreas. El dirigente de la Unión General de Obreros, Florentino Tamayo, dijo que estarán pendientes del problema, porque la gente humilde no puede esperar nada de los líderes de la CNC.

Piden reglamentar marchas. México, D.F. Es necesario sancionar las manifestaciones que se realizan en la capital del país para evitar excesos y abusos, aseguró el regente Manuel Aguilera. Señaló que lo anterior debe efectuarse a través del bando gubernativo de justicia cívica, lo cual deberá llevarse a cabo en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. “El D.F. seguirá siendo un espacio abierto a todas las libertades públicas, pero se deben evitar excesos y abusos”, añadió el titular del gobierno capitalino.

Levantan embargo a Vietnam. Washington. El presidente Clinton levantó el embargo comercial de 19 años a Vietnam, luego de rechazar las exhortaciones de grupos de veteranos de guerra. “Estoy convencido de que ofrece el mejor camino para resolver el destino de los desaparecidos y de aquellos de quienes no estamos seguros”, explicó Clinton. La cuestión conlleva una fuerte carga emotiva por la controversial guerra de Vietnam, a la que Bill Clinton se opuso siendo estudiante universitario.