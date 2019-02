Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

26 de febrero de 1969

Instalarán estacionómetros. Buscando la obtención de mayores ingresos para la Tesorería, a fin de llevar a cabo los programas de obras del municipio, el ayuntamiento instalará, en un plazo de mes y medio, más de mil estacionómetros en la ciudad. Fuentes autorizadas indicaron que se ha hecho ya el pedido de aparatos, los cuales deberán estar instalados y funcionando dentro de mes y medio. Los dispositivos se instalarán en las calles de mayor afluencia vehicular, es decir el centro comercial de la ciudad y las principales rúas de circulación.

El PRI apoyará a los obreros. El PRI apoyará a los trabajadores de México en sus luchas y aspiraciones para lograr una nueva ley del trabajo, que les permita alcanzar una vida con mayor decoro y dignidad. Tal afirmación fue hecha por el máximo dirigente del PRI, Alfonso Martínez, durante la Asamblea Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, que se inició en la capital de la República. Señaló que el trabajo no es un simple contrato, sino un medio justo de vivir.

Los negros no son víctimas. Detroit. Un estudio psicológico de la policía afirma que la mayor parte del personal de raza blanca de ese cuerpo estima que los negros no son víctimas de la injusticia social. Los policías blancos creen que los negros disfrutan de mayores privilegios, aunque se sienten insatisfechos y sufren de inconformismo, pero no son discriminados. El mismo estudio revela que los policías blancos creen que durante los disturbios raciales se debe disparar contra los revoltosos y darles muerte.

Cariñosa despedida para Cielo Macías. La bonita Cielo Macías Díaz de León partirá en breve fecha rumbo a Guadalajara, después de haber disfrutado de una temporada de descanso en nuestro medio. Durante su permanencia en estas tierras, Cielo ha sido atendida por su hermana Silva Macías de Elizondo, de quien es huésped de honor. Ante su inminente partida, fue objeto de una espléndida fiesta de despedida que un grupo de amigos le ofreció, la que estuvo amenizada por alegre música.

26 de febrero de 1994

Marcha contra la violencia. Directivos de los organismos empresariales están convocando a una marcha silenciosa contra la violencia que se efectuará hoy en Los Mochis y en la cual ya se confirmó la participación de Mujeres Unidas por la Paz, así como de los transportistas y de la población civil. Jóvenes guasavenses se manifestaron también en demanda de tranquilidad. Hasta hace poco, el norte de la entidad era la región más afectada por la ola de secuestros, pero estos ya se han extendido a Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.

Piden la cabeza de Samuel Ruiz. México, D.F. Iglesias cristianas evangélicas exigieron la “cabeza” de Samuel Ruiz y señalaron que Gobernación no puede permitirse más errores y debe investigar la participación de miembros de la Iglesia católica en las filas del movimiento zapatista. El pastor Alberto Montalvo, presidente del Foro Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, consideró que es necesario investigar para deslindar la participación del obispo de San Cristóbal en la guerrilla de Chiapas.

Se desata la violencia. Cisjordania. Un inmigrante estadounidense, armado con un fusil automático, abrió fuego contra centenares de fieles que oraban en una mezquita, dejando por lo menos 59 palestinos muertos y 170 heridos. El ejército israelí indicó que el atacante se suicidó, pero otras versiones indicaron que fue linchado. Funcionarios hospitalarios dijeron que 40 palestinos fueron muertos en la mezquita de Hebrón y otros 19 en choques con soldados israelíes en otras poblaciones.