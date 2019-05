 Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

3 de mayo de 1969

Llega ayuda técnica de Francia. La importante participación del Valle de El Fuerte en el programa de desarrollo pecuario de Sinaloa será determinada durante la visita que una misión francesa de cooperación técnica realice a esta ciudad. Un grupo de técnicos galos llegaron para auxiliar a la dirección de Desarrollo Económico de Sinaloa en la elaboración del perfil del combinado industrial de productos pecuarios de la entidad. El grupo, integrado por 11 personas entre técnicos, intérpretes y funcionarios, llegará el día de hoy a Los Mochis.

Explosión en Naucalpan. Edo. de Méx. Por lo menos 10 personas murieron y 250 resultaron heridas al estallar una abandonada fábrica de pólvora. La explosión ocurrió junto a la plaza del mercado, donde más de mil personas realizaban sus transacciones. Las autoridades conjeturan sobre la posibilidad de que un hombre que laboraba en el edificio abandonado, hubiera dado con dinamita enterrada en el sótano, y al excavar con un pico, haya provocado la explosión.

Muere el maestro del nazismo. Oberasbach. Franz Von Papen, el arquitecto del advenimiento de Adolf Hitler al poder, falleció a los 89 años en su villa de la Selva Negra, víctima de una infección pulmonar. A base de intrigas y traiciones, asumió la cancillería por poco tiempo para instalar en su lugar a Hitler, quien una vez en el poder, asesinó a la mayoría de sus enemigos y puso a Von Papen bajo arresto domiciliario. Von Papen, por sus maniobras, fue conocido como “el diablo con sombrero de copa”.

Comulgó Julietita Vargas. Marcada solemnidad distinguió a la ceremonia en la cual recibió por vez primera el pan de los ángeles la reina consentida del estimable matrimonio formado por el ingeniero Raúl Vargas y su esposa Julieta Acosta de Vargas, la encantadora Julieta del Rosario. Su madrina, la señora Alicia Vargas de Ruiz, hizo viaje especial desde la ciudad de Chihuahua para acompañarla. Posteriormente, en el restaurante Villa Fontana se celebró espléndida recepción.

3 de mayo de 1994

Violencia no se elimina con violencia. La violencia no se va a erradicar con la creación de más cuerpos policiacos, sino creando más fuentes de empleo que coadyuven a combatir la situación económica que enfrenta la mayoría de los habitantes del país, en especial de Sinaloa. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Armando Infante, señaló que el aumento de cuerpos policiacos no ha disminuido de ninguna manera el índice de violencia, sino al contrario, lo ha incrementado. La crisis económica y la marginación son responsables.

Se quejan niños “zapatistas”. Chiapas. Los infantes “zapatistas”, a través de un comunicado firmado por el subcomandante Marcos, expresaron que “antes del primero de enero de 1994, no conocíamos los dulces, juguetes, medicinas, leche, carne, verduras ni huevos; la mayoría de nosotros ni siquiera la ropa. Ahora, en medio de esta guerra, buenas personas que no son del gobierno, nos han mandado cosas para vestirnos, comer y jugar. Somos indígenas, pobres, los no nacidos”, añadieron.

Mandela ganador. Johannesburgo. El líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, proclamó la victoria en la prolongada lucha de Sudá-frica por la liberación. “¡Libres, por fin”!, exclamó al aceptar el triunfo de su partido en las primeras elecciones multirraciales que lo convertirán en el primer presidente negro del país. Frederik de Klerk reconoció su derrota al contabilizarse el 44% de los votos, obteniendo el CNA el 62% de ellos. Millares salieron a bailar a la calles en celebración del triunfo.