Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

15 de mayo de 1969

Ejidatarios y rentadores invaden parcelas. En un abierto reto a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y violando el convenio celebrado por los dirigentes de las organizaciones cañeras, mediante el cual se reglamentó el cultivo de la trisoca, rentadores de parcelas en complicidad con ejidatarios invadieron lotes sembrados de caña, destruyendo las cepas. Los daños que sufrió la Compañía Azucarera de Los Mochis no han podido ser cuantificados, pero se sabe que son varias parcelas donde se hicieron destrozos deliberadamente.

Festejo a los maestros. Con motivo de la celebración del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Ahome ofrecerá un ágape a los mentores que laboran en todo el municipio. La Dirección de Acción Social ha organizado un acto en el Centro Social Leonístico, durante el cual se rendirá homenaje a la labor educativa que realizan los maestros. Estudiantes de diferentes centros educativos prepararon un programa con números artísticos y de comida, se servirá una deliciosa variedad de platillos típicos sinaloenses.

Feroz lucha entre malasios y chinos. Kuala Lumpur. Miles de policías y soldados patrullan las calles de esta capital a fin de evitar violentos mítines entre malasios y chinos, que ya dejaron un saldo trágico superior a 30 muertos. El primer ministro Abdul Rahman apareció en televisión y con lágrimas en los ojos, hizo un llamado al orden, culpando a sus adversarios del partido aliancista que está en el gobierno, de avivar la escisión entre los nativos malayos y los inmigrantes chinos.

Bautizo de Germán Emilio Ibarra. En la parroquia del Sagrado Corazón se celebró el bautismo del pequeño heredero del estimado matrimonio formado por el licenciado Germán Ibarra Montaño y su guapa esposa, la joven señora Mireya García Parra de Ibarra. Fueron padrinos de Germán Emilio, sus abuelitos maternos, el doctor Miguel García Parra y su esposa, señora Rosita Cota de García Parra, quienes sostuvieron al nuevo cristiano durante el desarrollo del ceremonial.

15 de mayo de 1994

Inestable procuración de justicia. Los constantes cambios de titular en la PGR repercuten en que haya inestabilidad en las diversas actividades que compete realizar a esta institución. Durante la presente administración se ha contado con 5 procuradores, lo que muestra que no es posible que se mantengan programas efectivos de trabajo. Toca el turno asumir a la PGR a Humberto Benítez, en lugar del sinaloense Diego Valadés, quien se mantuvo durante 4 meses al frente de la dependencia. La procuración de justicia en el país atraviesa por una aguda crisis.

Que investiguen a escolta de Colosio. México, D.F. El diputado Alejandro Encinas, en su calidad de miembro de la Comisión Legislativa que da seguimiento a las investigaciones del crimen de Colosio, se pronunció nuevamente porque cada uno de los integrantes de su escolta sea sometido a investigación, principalmente al jefe de dicho grupo, Domiro García. Señaló Encinas que aún no ha recibido resolución a la solicitud que hizo de que la Comisión Legislativa se entrevistara directamente con Aburto.

Primer día de autonomía. Jericó. La enorme complejidad de organizar y hacer funcionar la sede del gobierno autónomo palestino en esta pequeña aldea agrícola comenzó a ser palpable, y algunos denunciaron que la Organización para la Liberación de Palestina, no se apura para lograrlo. El jefe de la OLP, Yasser Afarat, no designó aún al administrador de Jericó y sin un dirigente local, la ciudad está paralizada. No existe ningún tipo de servicio, ni de comunicación ni de seguridad.