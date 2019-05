Mi ciudad hace 50 y 25 años

17 de mayo de 1969

Impuesto a carburantes. Merced a las gestiones realizadas por el gobernador Valdez Montoya ante la dirección general de Pemex, se logró que la empresa descentralizada autorizara a su agencia en esta ciudad, la retención del impuesto de un centavo por litro de carburantes. En esta ocasión, el impuesto será descontado no únicamente a la supermexolina, sino a todos los carburantes que se expenden en las gasolineras. A partir de esta fecha comenzará a cobrarse de nuevo el impuesto destinado a la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material.

Cañero se rebelan. Los ejidatarios cañeros de la región que abastecen a la Compañía Azucarera de Los Mochis, declararon ante el procurador de Justicia del Estado, que desconocen cualquier arreglo efectuado por sus dirigentes con la citada compañía azucarera, y que no permitirán que en sus parcelas se cultiven las trisocas. Manifestaron que no están de acuerdo, y que nunca lo estuvieron, en que sus parcelas se utilizaran para este cultivo y así lo hicieron saber a sus dirigentes.

Nave rusa llega a Venus. Moscú. La Unión Soviética logró lanzar con paracaídas sobre el planeta Venus, una cajita conteniendo instrumentos científicos, lo que permite a los soviéticos ampliar la ventaja sobre Estados Unidos en la exploración de los planetas del sistema solar en que vivimos. La nave Venus 5 culminó su viaje de 257 millones de kilómetros, y al pasar cerca de la atmósfera de Venus, transmitió a la tierra datos acerca del misterioso planeta. Luego, la nave aterrizó con la ayuda del paracaídas.

Comulgaron Gaby y Tatiana Hernández. Las hermosas nenitas Gabriela y Tatiana Hernández Ibarra, recibieron por primera vez el pan eucarístico en la parroquia del Sagrado Corazón. Los padres de las comulgantes, señor Óscar Hernández y su joven esposa, la guapa señora Otilia Ibarra de Hernández, acompañaron a sus hijitas durante toda la celebración. Fungieron como madrinas las señoras Blanca Hernández de Magallanes y Silvia Estrada de Ibarra. Al término del acto se ofreció exquisito desayuno.

17 de mayo de 1994

Sanciones a maestros. Aun cuando la SEP ordenó estrictamente que ayer no se debía suspender la impartición de la enseñanza, algunos maestros violaron esta disposición, por tal razón se les aplicarán las sanciones correspondientes. Escuelas de nivel medio básico y medio superior lucieron desiertas a causa del ausentismo de profesores y alumnos; en algunos planteles ni siquiera se abrieron las puertas, mientras que en otros, pequeños grupos de alumnos se retiraron sin recibir una sola hora de clase sin saber el porqué de la suspensión.

El PRI no malgasta recursos. México, D.F. El PRI no incurrirá en despilfarros y tampoco rebasará el límite asignado para los partidos políticos en las campañas electorales de este año, aseguró el licenciado Óscar Espinoza, secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, al informar que el programa de autofinanciamiento lleva recaudados 6.5 millones de nuevos pesos. No se caerá en excesos y los recursos provienen de fuentes legales de financiamiento que todos los partidos tienen.

Poderes dictatoriales a presidente. Puerto Príncipe. El presidente de Haití respaldado por el ejército asumió poderes dictatoriales, horas después que el primer ministro provisional ordenó a los empleados del gobierno que desobedezcan a sus superiores y demandó la renuncia del comandante del ejército. Los acontecimientos aumentaron las presiones en Haití, donde el poder real proviene de los militares desde que los soldados derribaron al presidente Jean Bertrand Aristide en septiembre de 1991.