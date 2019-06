Mi ciudad hace 50 y 25 años

19 de junio de 1969

A punto de quedarnos sin carne. La escasez de ganado que año con año se presenta en esta época, debido a que no hay pastizales, y la pretensión de los abasteros de elevar el precio autorizado para la carne de res, ha motivado una serie de maniobras que están a punto de dejar a la población sin ese importante producto. Los revendedores o tablajeros, primeros afectados por las maniobras, han señalado que están a punto de cerrar sus puestos en los mercados, en virtud de que no consiguen carne. El problema no había sido tan agudo como este año.

Fin a la holganza en escuelas. La Dirección General de Educación acordó sumar los sábados a la semana escolar de las escuelas primarias, a partir del ciclo lectivo 69-70 para que sean seis los días hábiles y no cinco como hasta ahora. Por el acuerdo anterior, los días laborales aumentarán a 299, o sea, 41 más que en 1968. Los sábados se acometerán los programas de actividades manuales, artísticas, cultura física y deportes, para que estas prácticas no interfieran con las materias regulares.

Abastecen de combustible a la astronave. Cabo Kennedy. Técnicos comenzaron a cargar el combustible en los tanques del Apolo 11 al iniciarse los preparativos finales para lanzar dentro de 4 semanas la expedición espacial que culminará con el primer descenso del hombre en la Luna. Funcionarios vinculados al proyecto de la ambiciosa misión lunar efectuaron un detenido análisis de todos los aspectos del histórico vuelo espacial, informó el general Samuel Phillips, director del programa Apolo.

Festejo del Día del Padre. Las esposas de los socios del Activo 20-30 les ofrecieron espléndido agasajo en la Casa Club, habiendo reinado un ambiente de marcada alegría, con motivo de haberse celebrado el Día del Padre. Se sirvió exquisita carne asada, frijoles charros y tortillas de harina, sin faltar ricas salsas y bebidas refrescantes al gusto. Asistieron Héctor Velderráin, doctor José Daniel, doctor Óscar Aguilar, Enrique Escobar, Héctor Ayala y muchos más acompañados, naturalmente, de sus esposas.

19 de junio de 1994

La violencia, en índice tolerable. La violencia en Sinaloa está dentro del índice tolerable, afirmó el exgobernador Antonio Toledo Corro. Considera que las recientes detenciones de servidores públicos de la PGR y sus remociones demuestran que hay voluntad de acabar con la corrupción de agentes y poner orden en las instituciones policiacas. “Violencia sólo habrá cuando ya no se pueda salir a la calle, las familias no vayan al mercado o los niños no puedan ir a la escuela. En el estado todavía se puede respirar un clima tranquilo”, manifestó.

Sedena niega compra de helicópteros. México, D.F. La Secretaría de la Defensa Nacional desmintió que realice gestiones para adquirir 23 helicópteros de ataque, Super-Cobra. La dependencia recalcó que dentro de un programa de modernización del Ejér-cito y Fuerza Aérea se ha iniciado una serie de ad-quisiciones bélicas, aclarando que el único material que ha adquirido en las últimas semanas han sido vehículos de agua. Indicaron que sí compraron helicópteros, pero son “Blackhawks”, no Super Cobra.

A punto de fracasar tregua. Sarajevo. Funcionarios de la ONU informaron sobre más combates, bloqueos de convoyes de ayuda y estancadas negociaciones sobre canje de prisioneros, con lo que la más reciente tregua en el conflicto en Bosnia parecía a punto de desmoronarse. Numerosos ceses al fuego previos ya fracasaron en esta guerra persistente des-de hace 26 meses, pero los funcionarios de la ONU habían expresado confianza en que la tregua que se inició el 10 de junio, llevara a una situación de paz.