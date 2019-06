Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

20 de junio de 1969

Llegan 50 mil braceros. Con las esperanzas puestas en que, al comenzar a levantarse la cosecha algodonera reaccione el mercado y se produzcan operaciones de compra-venta de la fibra, 50 mil piscadores iniciarán la recolección de los campos agrícolas. Se estima que la producción del presente ciclo tendrá un volumen de unas 200 mil pacas de fibra. Produc-tores dijeron que hay una saturación mundial de la fibra y muchos excedentes de cosechas anteriores, por lo que temen que los precios futuros se coticen más bajos que los actuales.

Retiran camiones urbanos. En el segundo día de inspección mecánica a los autobuses urbanos, nueve de ellos fueron retirados del servicio por la delegación de Tránsito. Las fallas mecánicas encontradas son de fácil reparación, pero los dueños de las unidades se han mostrado reacios a efectuarlas, en abierta oposición a las disposiciones de Tránsito. En opinión de los funcionarios, estas fallas podían repararse en un lapso de dos o tres horas; sin embargo, los concesionarios no han dispuesto su arreglo.

Invasión del Vietcong. Saigón. Fuerzas de Vietnam del Norte invadieron la capital provincial de Tayninh, ocuparon varios barrios de los alrededores y lucharon en las calles con soldados de Estados Unidos y Vietnam del Sur en combate que duró alrededor de 6 horas. Durante la batalla murieron 50 norvietnameses, pero un portavoz militar estadounidense no informó sobre las bajas aliadas. La invasión fue acompañada por un asalto a una base de artillería norteamericana.

Reunión con la señora de Villarreal. El Club San Lucas tuvo su reunión semanal en la residencia de la señora Otilia Ibarra de Villarreal, quien fue ayudada a hacer los honores a sus invitadas por su encantadora hija Celinda. Las damas comenzaron a reunirse a partir de las 3 de la tarde y disfrutaron de horas muy agradables que transcurrieron entre divertidos partidos y la charla amena de las asistentes a quienes se les obsequió merienda deliciosa y bebidas preparadas al gusto.

20 de junio de 1994

Cierre masivo de comercios. Los cierres de empresas comerciales derivados de la difícil situación económica por la que atraviesan los comerciantes organizados, al parecer se mantendrá, por lo que resta del año, ya que no existe inyección de capital en los proyectos viables y, por ende, las expectativas no son muy halagadoras. Carlos Navarro, presidente de Canaco, señaló que la perspectiva de reactivación económica que enfrenta el comercio organizado en Sinaloa, son realmente inciertas y difíciles si se toma en cuenta que no existen proyectos en puerta.

Castigo a delitos electorales. México, D.F. La asambleísta del PAN, Carmen Segura, pidió se apliquen “castigos ejemplares” a quienes incurran en delitos electorales durante la jornada del 21 de agosto próximo. La ley electoral debe aplicarse irrestrictamente, no obstante las presiones que se pudieran dar de uno u otro partido político. Segura Rangel indicó que será con la limpieza electoral y el voto mayoritario como se logre un cambio, y nunca a través de los delitos electorales.

Papa pide intervención en Ruanda. Vaticano. Juan Pablo II apeló al envío a Ruanda de fuerzas militares internacionales para que pongan fin a las “sucias matanzas” y la guerra civil. “Estos crímenes producen profundo impacto en la conciencia de la humanidad”, dijo el Pontífice. Instó a una rápida intervención de tropas extranjeras que hagan cesar las sucias masacres donde han muerto miles de niños inocentes, un arzobispo y más de 20 clérigos católicos, entre las 200 mil víctimas, en dos meses de lucha.