Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

23 de junio de 1969

Acusan a inspectores sanitarios. Inspectores del Centro de Salud fueron señalados como responsables directos del atentado que se viene cometiendo con el público al permitir que se expendan en los establecimientos productos comestibles en mal estado, como es el caso del queso tóxico. Los comerciantes hicieron saber que los inspectores que realizan supuestas revisiones, para no levantar actas por las irregularidades encontradas, prefieren llevarse desde medio kilo de chicharrones, hasta media docena de huevos o un kilo de carne.

Ocultan fallas de correos. En tanto que las deficiencias en el servicio postal se agudizan, la dirección de Correos ha girado órdenes terminantes a la oficina local para que se abstenga de hacer declaraciones a la prensa, pidiendo solución de sus fallas, ya que “eso corresponde al público”. El personal recibió instrucciones para no denunciar el mal servicio, la falta de empleados y la desorganización que actualmente priva en dicha dependencia; por lo que el servicio de “entrega inmediata” se vuelve un fraude.

Lucha encarnizada en Vietnam. Saigón. La artillería y la aviación de Estados Unidos asestaron fuertes golpes a los puntos centro y sur de la zona desmilitarizada, usados por comunistas para la infiltración en Vietnam del Sur. En dos ataques separados, los superfortalezas B-52 dejaron caer alrededor de medio millón de kilogramos de bombas en las zonas de concentración de las fuerzas de Vietnam del Norte. Al mismo tiempo, la artillería de Estados Unidos bombardeaba objetivos comunistas de la región.

Examen de piano del Col. Sor Juana. En el salón de actos del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz presentaron su concierto examen aventajadas y talentosas estudiantes. Hortensia Gómez, Ana Cecilia Casillas, Beatriz Tachna, Yamila Mexía, Emma y Margarita Ibarra, Esther de la Vega, Diana Zamora, Liliana Mexía y muchas más dieron cátedra de su virtuosismo, el cual fue aplaudido estruendosamente por todo el público asistente al evento, recibiendo al final una ovación general.

23 de junio de 1994

Camioneros roban cosechas. Al operar sin control de la dirección de Tránsito y Transportes, de las organizaciones agrícolas y de las alianzas camioneras, transportistas que vienen de otras partes del país se están llevando las cosechas de maíz y dejando “en la más completa ruina a los productores”. Desde que se iniciaron las cosechas, por lo menos 15 camiones se han sacado fuera del estado; ¿cómo lo hacen? quién sabe, pero lo que sí es cierto es que se llevan todo. Los choferes que vienen de fuera operan sin control y hacen lo que ellos quieren.

No al carpetazo del caso Colosio. México, D.F. Mien-tras existan dudas o hipótesis que despejar en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio, no debe darse carpetazo a las investigaciones, sino agotarlas totalmente, plantearon los legisladores de la Cámara de Diputados al subprocurador Miguel Montes. Mani-festaron que mientras haya dudas en materia de investigación, los que hasta el momento han sido detenidos y se encuentran recluidos en el penal de Almoloya, no deben ser puestos en libertad.

Congelan bienes a haitianos. Washington. El presidente Bill Clinton ordenó a las instituciones financieras que congelen los bienes de todos los haitianos en Estados Unidos, ampliando la sanción que estaba limitada a los dirigentes militares. Clinton firmó la orden ejecutiva y ordenó que fuera transmitida a los bancos y otras instituciones antes de que se iniciara el día laboral. Todo es parte de un plan para forzar a los dirigentes militares a permitir el retorno del presidente Jean Bertrand Aristide.