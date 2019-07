Mi ciudad hace 50 y 25 años

3 de julio de 1969

Luchan por control de taxis. La lucha por lograr las concesiones para sitios y rutas de automóviles “peseros” ha generalizado una abierta pugna entre choferes de sitio pertenecientes a la Unión de Trabajadores del Volante, y los “piratas” afiliados a la CNOP y a la CROC. Directivos del organismo que agrupa a los choferes de sitio han iniciado una tenaz persecución contra los solicitantes de concesiones para servicio de peseros, acusándolos de venir haciendo servicio de alquiler en vehículos que ostentan placas particulares.

Aumentarán personal en Correos. La dirección de Correos aumentará el personal postal en Los Mochis en fecha próxima. Sin embargo, las nuevas plazas no solucionarán totalmente el problema del deficiente servicio de correos en esta ciudad. Debido a sabotajes de un exadministrador, que informó a la SCT que no se necesitaba más personal, la ciudad no tiene el servicio postal que merece y los empleados trabajan jornadas extras sin retribución, recibiendo regaños del público que protesta por el mal servicio.

Vigilan flotilla pesquera rusa. Washington. Un buque de guerra norteamericano comenzó a seguir a la flo-ta soviética que navega a las costas de Estados Uni-dos rumbo a Cuba, anunció el Pentágono. La flotilla, que efectuará una visita oficial a Cuba, fue hasta hoy vigilada sólo por aviones de reconocimiento de la Marina norteamericana. El Pentágono dijo que el navío de vigilancia es el destructor Thomas Gay. La escuadra soviética está compuesta por 2 submarinos, un destructor, un crucero y una fragata.

Bautizo de Consuelito García. El primero de los sa-cramentos cristianos lo recibió la hermosa heredera del estimado matrimonio formado por el licenciado Jaime García López y su esposa, Consuelito Balde-rrama de García. En la parroquia del Sagrado Cora-zón, el presbítero José Jiménez bañó la cabecita de la pequeña, librándola del pecado original, imponiéndole el nombre de Ileana Consuelo. Los padrinos fueron sus abuelitos paternos, don Fernando García y doña María Teresa López de García.

13 de julio de 1994

Amenaza de “crack” financiero. Si la banca local y el gobierno del estado no dan buenas respuestas financieras que conlleven al abatimiento del desempleo y la generación de riqueza en la región, se avizora un “crack” empresarial que incluso puede ocurrir en un periodo de 90 días. El licenciado Pedro Murguía, presidente del Centro Empresarial, reconoció que la operación de las empresas locales se encuentra en su última etapa por la difícil situación económica que prevalece a nivel nacional. El colapso general de las empresas de Sinaloa se avizora a corto plazo.

Cambio democrático en paz. México, D.F. El presidente Salinas expresó que están dadas las condiciones para que en México se dé un cambio democrático conservando la paz y la tranquilidad, porque hay garantías de que habrá transparencia en las elecciones. Las declaraciones del primer mandatario se dieron después de que se acaban de dar a conocer los resultados de la auditoría practicada al padrón electoral, la cual da una consistencia del 97.42%, muy por encima de las naciones desarrolladas.

Papa recibe a Diana Laura. Castel Gandolfo. Juan Pablo II recibió en su capilla particular de la casa de descanso a Diana Laura Riojas viuda de Colosio y a su hijo, con quienes conversó de manera privada. Su Santidad, a pesar de no estar recibiendo ningún tipo de audiencias, invitó a la viuda de Colosio a compartir la Santa Misa. Diana Laura visitará también Luxemburgo, para encabezar un acto del Instituto de