Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

21 de julio de 1969

Renovación del equipo de CH-P. Para atender la creciente demanda de transporte, tanto de carga como de pasajeros y prestar un mayor y mejor servicio al público, el ferrocarril CH-P renovará totalmente su equipo para 1970. No se señaló el monto de la inversión, pero se indicó que era cuantiosa, pues la renovación no solo involucra la compra de autovías, furgones, góndolas, etc., sino también el aumento de la flota motriz. Se previó también el incremento de carga en un futuro hacia la región norte de Sinaloa, al operar Topolobampo como puerto de altura.

Facilidades para lotificar Jiquilpan. Para que las personas puedan adquirir terrenos en el ejido Jiquilpan y recibirlas en el menor tiempo posible, el departamento de Asuntos Agrarios y Colonización dará todas las facilidades al Gobierno del Estado para que se distribuyan por secciones. Se requiere la entrega de 20 millones de pesos para que la totalidad de la superficie de Jiquilpan quede a disposición del Gobierno. Sin embargo, la entrega puede ser parcial, de acuerdo a como se vaya liquidando.

¡En la Luna! NASA. Ayer el hombre convirtió en realidad el sueño de siglos de alcanzar los cuerpos celestes. Neil Armstrong y Edwin Aldrin posaron sus pies en el suelo selenita, en la culminación de una hazaña técnica y científica más grande en lo que va del siglo. El módulo lunar Águila se posó suavemente en el suelo lunar para que sus tripulantes iniciaran la histórica caminata sobre su superficie. Presidentes, reyes, altos dignatarios eclesiásticos y artistas celebraron el descenso de los astronautas.

Petición de Nena Artola Sada. La hermosa señorita Nena Artola Sada y el ingeniero zootecnista Carlos Bloch sellaron su formal compromiso matrimonial mediante la petición de mano de la encantadora novia. El ingeniero Bloch se presentó en la residencia de don Nemesio Artola y su esposa, Pilar Sada de Artola, acompañado de sus padres, don Carlos Bloch y Olga de Bloch. El compromiso de Nena y Carlos se celebró con un brindis en el que participaron las familias de ambos.

21 de julio de 1994

Pedirán eliminar el servicio medido. Los comités de usuarios de Sinaloa y Sonora se entrevistarán con Emilio Gamboa Patrón, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de exigir se elimine el servicio medido de Telmex y hacer que funja como una empresa eficiente para el usuario. Los cobros ilegales que hace la empresa telefónica y que, por ende, lesiona gravemente la economía de los usuarios, será el principal punto a tratar con el funcionario federal y la función eficiente en su operatividad, en especial con el renglón de las quejas.

Padrón confiable. México, DF. Todo parece indicar que en lo que respecta al padrón electoral, este no tendrá mayores problemas para que sea aceptado por partidos políticos y ciudadanos, el cual, salvo los márgenes normales de error, se considera confiable. Por eso, la validación definitiva a que llegaron los consejeros ciudadanos del IFE, de que el padrón y las listas nominales son instrumentos confiables, es otra muestra de que las cosas en esta materia se están haciendo bien.

Explosión en centro judío. Buenos Aires. Una explosión que destruyó un edificio de dos agrupaciones judías, podría haber sido causada por una bomba colocada en un automóvil. Al menos 17 personas murieron en el estallido; aún hay 12 cadáveres no identificados y el número de heridos podría llegar a 120. El presidente Carlos Menem ordenó el cierre de todas las fronteras de la Argentina y la suspensión de los vuelos al exterior. Siete edificios vecinos también sufrieron graves destrozos.