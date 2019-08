Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

2 de agosto de 1969

Intensifican construcción de aulas. El ritmo de ejecución del programa de construcción de aulas y escuelas se está intensificando y entrará en todo su apogeo en los próximos días, anunció el alcalde Ernesto Ortegón. El Comité de Construcción de Escuelas giró instrucciones terminantes para que laboren 3 turnos en la construcción de la Escuela Técnica Industrial, es decir, se trabajará las 24 horas en la obra, a fin de terminar la primera etapa en el curso del presente mes. Se pretende que todo esté listo para iniciar las actividades el 2 de septiembre.

Hacienda sanciona a morosos. Un número elevado de causantes “menores” se han mostrado renuentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, al no pagar el impuesto global sobre las empresas en el plazo concedido por Hacienda correspondiente al presente año. Se iniciaron ya los requerimientos de pago de los causantes morosos, sobre todo negociantes en pequeño, con ingresos inferiores a 150 mil pesos, que no liquidaron el impuesto a que se hace referencia, en el plazo que venció el 31 de julio.

Hussein insta a la lucha final. Amman. El rey Hussein instó a guerrilleros de Palestina y a las fuerzas regulares árabes a cooperar en la reconquista de los territorios ocupados por Israel. “No habrá paz en la tierra mientras nuestros derechos en Jerusalén y otros zonas, no sean restaurados”, dijo el soberano jordano a estudiantes durante un discurso. Se mostró pesimista al indicar que las grandes potencias del mundo no han podido hallar una solución pacífica del conflicto del Medio Oriente.

A México la señora de Rosas e hija. A bordo de un jet de Aeronaves de México partieron la señora Guadalupe Ibarra de Rosas y su hija, la señorita Sonia Margot Rosas. Las estimadas viajeras se reunirán en México con el jefe de la familia, el profesor Rubén Rosas Solís, que desde hace algunos días ya se encuentra allá. Los vacacionistas disfrutarán de un periodo de dos semanas para viajar a lugares turísticos en plan de recreo. La señora de Rosas y su hija fueron despedidas por familiares.

2 de agosto de 1994

Saqueo de camarón. El anuncio de multas de hasta 30 mil nuevos pesos, decomiso de embarcaciones y hasta cárcel a “changueros”, demuestra que la Secretaría de Pesca no tendrá contemplaciones contra los pescadores ilegales que pretenden aprovecharse de que los pescadores organizados sí respetan la ley. No es posible que verdaderos trabajadores del mar se vean afectados en su economía por un grupo de vivales aprovechados. Si las multas no bastan para persuadir a los vividores, sí lo es el que puedan ir a parar a prisión.

Sin control el contrabando de armas. México, D.F. Los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que son los principales productores de armamentos y explosivos, no han cumplido con la resolución que limita la producción de aquellas y en el caso de México, se puede afirmar que no hay capacidad para detener el contrabando a través de la “operación hormiga”. La resolución de la ONU para dar transparencia a la producción de armamentos, no es respetada a pesar de que es para asegurar la paz.

Siguen los ataques en Sarajevo. Bosnia. El presidente bosnio Alija Izetbegovic dijo que el endurecimiento de sanciones contra los serbios por rechazar un plan de paz internacional, no significará el cese de las hostilidades en Bosnia. Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, decidieron aumentar sus presiones sobre los bosnios serbios por haber rechazado el plan, que les hubiera otorgado el control del 49% del territorio bosnio, en vez del 70% que controlan en estos momentos.