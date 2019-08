Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

13 de agosto de 1969

Traen suficiente carne buena y barata. Merced a la intervención del alcalde, Ernesto Ortegón, comenzó a entrar al mercado local carne de primera clase traída desde la Huasteca potosina a bordo de tráileres refrigerados, que se están entregando a los tablajeros y comerciantes, a razón de $12 kilo, para que sea vendida al público consumidor a $16 y $18 el kilo, de segunda y primera, respectivamente. Lo anterior vendrá a poner freno definitivo a la voracidad de los abasteros, que, pese a la amenaza de sanciones, sostuvieron el mercado negro de la carne.

Buena zafra camaronera. Debido a las extraordinarias existencias de camarón que se aprecian en las bahías y la adquisición de 25 nuevos barcos, a la próxima temporada de pesca que se proyecta poner en marcha en septiembre, se perfila como excelente. Se informó que al igual que en otros años, la fecha más segura para levar anclas y sacarle al mar sus productos, es el primer día del próximo mes. La pesca en altamar iniciará en octubre.

Irlanda al borde de la guerra. Londonderry. Los disturbios religiosos volvieron a estallar en esta tensa capital cuando grupos de católicos arrojaron piedras y atacaron con barras de hierro a manifestantes protestantes que marchaban por la calles. Varias personas recibieron asistencia médico debido a las lesiones sufridas. Policías con cascos de acero y corazas, dispersaron a los católicos después de los incidentes mientras los jóvenes aprendices protestantes realizaban un desfile por el barrio católico, siendo atacados con ladrillos, piedras y caños de plomo.

Vacacionan la señora Bermúdez e hija. La estimable y distinguida dama, doña María Luisa Ruiz de Ber-múdez y su encantadora hija Beatriz Adela, se encuentra en la capital mexicana disfrutando de un periodo muy agradable de vacacionistas. Informaron que mayor ha sido el motivo de felicidad ya que acaban de reunírseles el ingeniero Eduardo Gangoitti y su esposa, Florita Bermúdez de Gangoitti, con sus dos guapos herederos, Eduardo y Gilberto, quienes llegaron procedentes de Infiernillo.

13 de agosto de 1994

Destruyen líneas de la CFE. Actos de vandalismo, destrucción de aisladores y ruptura de redes de distribución a punta de bala y pedradas, son las principales causales de fallas en el suministro de energía eléctrica, principalmente en el medio rural, responsabilizándose a vagos y gente inconsciente de practicar el tiro al blanco en instalaciones de la CFE. Es necesario que la propia ciudadanía denuncie a quienes se dedican a hacer destrozos en la infraestructura eléctrica, porque eso se revierte contra ellos mismos al quedar sin el preciado servicio.

No caeremos en manos del narcotráfico. México, D.F. El subprocurador Mario Ruiz Massieu dijo que México no caerá en las manos del narcotráfico, por lo que sus instituciones y particularmente la PGR, no descansarán hasta vencer a los principales capos de la droga. Ruiz Massieu refirió que la Policía Judicial Federal intensifica sus aciones en contra de dichos grupos delictivos; indicó que en especial de los grupos de Juan García Ábrego, Amado y Carrillo y los hermanos Arellano Félix,

Resistencia a invasión en Haití. Puerto Príncipe. Miles de manifestaciones en marcha crearon ambiente de nostalgia para quienes alguna vez vivieron la era del brutal dictador Francois “Papa Doc” Duvalier. Por lo menos 2 mil soldados sin armas y milicianos recientemente reclutados atravesaron los portones abierto del palacio presidencial y trotaron por las calles de esta ciudad, algunos de ellos vistiendo atuendos de taekwondó, encabezados por Phillippe Biamby, jefe del Estado Mayor del Ejército.