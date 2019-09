Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

20 de septiembre de 1969

Más bombas y tiroteos en la capital. La Vocacional Cuatro fue balaceada por varios desconocidos que viajaban en tres autos, hiriendo a un estudiante. Los bachilleres que salían en esos momento del plantel, alcanzaron a tomar las placas de los autos y las autoridades ya investigan para dar con los responsables. El secretario de Educación, Agustín Yáñez, manifestó su total repudio. En Televicentro, empleados encontraron una bomba sin estallar en las afueras de la compañía. Esta fue la décima bomba colocada por terroristas en los últimos tres días.

Anulan impuesto para desarrollo urbano. Con el propósito de actuar por la vía del convencimiento y no por el camino de la imposición, el gobernador Valdés Montoya acordó pedir al Congreso del Estado la inmediata suspensión del impuesto de Desarrollo Urbano, dejando sin efecto el cobro del gravamen. Se hizo hincapié del hecho de que ciertos grupos, utilizando este impuesto como pretexto, estaban desatando una labor de agitación, con rumores alarmistas que persiguen fines inconfesables.

EU retirará tropas de Vietnam. Saigón. Treinta y seis soldados norteamericanos resultaron muertos y otros 78 heridos en una incursión en el delta del Mekong. Se informó que las tropas sudvietnamesas asumirán más responsabilidades mientras que un portavoz de las fuerzas estadounidenses anunció el retiro de tropas que comprende a 35 mil soldados, que se realizará en 15 de diciembre. El alto al fuego anunciado a raíz de la muerte de Ho Chi Minh, no alteró el ritmo de la guerra.

Inauguran “El Palacio del Niño”. La primera dama del municipio, doña Alicia Ceceña de Ortegón, acompañada de distinguidas damas de nuestro medio, inauguró la tienda especializada en ropa de bebés y niños, ubicada en Guillermo Prieto y Juan de la Barrera. Acompañando a sus propietarios, don Fernando Cuervo y familia, estuvieron la señorita Alma Carmina Rosas y las señoras Tey de Guzmán, Pilar Sada de Artola e Hilda Manjarrez de Vázquez, acompañadas de sus respectivos esposos.

20 de septiembre de 1994

Inicia Semana de Solidaridad. Solidaridad es un programa que convoca a la unidad, no a los antagonismos ni a las rencillas ni a los pleitos, dijo el gobernador Renato Vega, al recalcar que las cosas ya no se hacen por capricho ni por relumbrón, sino que se hacen las obras que la gente necesita. Apuntó que su administración se ha preocupado por aplicar los principales criterios y directrices de este programa, dejando que se acerque la gente para conocer sus problemas y tomar las medidas que impliquen una atención inmediata.

El alza de precios no alarma. México, D.F. El dirigente de la CTM, Fidel Velázquez, consideró no alarmantes pero sí preocupantes, las alzas de precios y aseveró que hasta el momento no se ha logrado detener el ascenso de los precios como se quisiera. El nonagenario líder aseguró que en la central a su cargo se realizará más lucha por parte de los obreros, más energía para defender sus derechos y más decisión en la toma de determinaciones. Pero aclaró que no se sabe qué política se va a establecer.

Inician serbios limpieza étnica. Cientos de musulmanes, las más recientes víctimas de un éxodo forzado de Bosnia-Herzegovina, fueron obligados a abandonar sus hogares en el inicio del plan serbio de “limpieza étnica”. El éxodo subraya la determinación de los nacionalistas serbios de Bosnia por desplazar a los pocos miles de residentes no serbios que han logrado soportas más de dos años de hostigamiento y privaciones. En pleno desafío, los serbios de Bosnia se han negado a aceptar el plan de paz.