Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

9 de octubre de 1969

Auditorías fiscales en comercio local. En una acción inesperada, un grupo de nueve auditores de Hacienda están realizando inspecciones de la situación fiscal de importantes empresas de Los Mochis. Empresarios que han recibido la visita de los funcionarios declararon que las auditorías se están llevando a cabo sin fricciones, pues el personal en la labor está actuando comedidamente y sin abusos. Las instrucciones que traen son de realizar auditorías generales en determinadas empresas, que no son mencionadas por obvias razones.

Sin luz la Escuela Técnica. Desde hace días se en-cuentran suspendidas las clases en el turno nocturno de la Escuela Técnica Industrial, debido a la suspensión del servicio de energía eléctrica, el cual fue cortado desde la semana pasada, en virtud de que la compañía que construyó la escuela, no cubrió un adeudo pendiente. Sin embargo, voceros de la constructora, mostraron documentos comprobantes de que se hizo el pago del adeudo y de la reconexión, sin que la CFE haya restablecido el servicio.

Egipto dispuesto a negociar con Israel. El Cairo. Egipto dijo estar dispuesto a probar la misma clase de conversaciones con Israel que produjeron un tregua en la primera guerra de Palestina, en 1948. En esta ocasión, se realizaron negociaciones intensas por conducto de un mediador. El nuevo portavoz egipcio, doctor Esmat Abdeimeguid, sugirió la resurrección de la fórmula de tropas, pero puso tantas condiciones que en poco se diferencian de las gestiones de mediación realizadas por la ONU.

Linda niña para los Fremont Toledo. Con una reinita muy linda y saludable ha vuelto a ser endulzado el hogar del doctor Eduardo Fremont y su esposa, Esthela Toledo de Fremont. Fue el doctor Mario Álvarez quien se encargó de recibir a su llegada al nuevo ser. Sus abuelitos maternos, don José Luis Toledo y Francisca González de Toledo, están que no caben de la dicha y reciben extensivas felicitaciones por el venturoso nacimiento de la chiquitina que viene a aumentar el número de sus nietecitos.

Terminal ferroviaria en Topo. El secretario de Promoción Económica, Armando Franco, anunció que el gobierno estatal pretende instalar aquí un ferropuerto para carga multimodal, para complementar así la infraestructura de comunicación para el impulso decisivo del puerto comercial de Topolo-bampo. La idea será promovida entre empresarios agrícolas y demás para que se conjunte la carga general que produce la región, e incluso otras entidades aledañas, para concentrarlas en el puerto, donde se instalará la “gran central de carga”.

Piden no haya cacería de brujas. México, D.F. El líder del PRI, Fernando Lerdo de Tejada, dijo que los militantes del tricolor no quieren una cacería de brujas irresponsable al interior del partido, y que no se involucre a personas que nada tienen que ver con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Lerdo pidió a las autoridades judiciales y a la ciudadanía, ser cuidadosos y serios en las pesquisas, que quien vaya a declarar sean aquellos que tengan relación con este lamentable y bochornoso asesinato.

EU llega a Kuwait. Nicosia. Aviones de combate norteamericanos llegaron a Kuwait y Arabia Saudita, mientras decenas de tanques kuwaitíes se encaminaban a la frontera con Irak para hacer frente a un eventual ataque, al tiempo que la comunidad internacional manifestaba su preocupación. Estas tropas se unirán a las brigadas que están permanentemente desplegadas en la frontera, y según fuentes gubernamentales, las fuerzas kuwaitíes tiene autorización de responder a cualquier agresión.