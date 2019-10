Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

11 de octubre de 1969

Obras urbanas deben iniciar de inmediato. La necesidad de que el programa urbanístico proyectado por el ayuntamiento no sufra demoras y se inicien cuanto antes las obras por cooperación, fue señalada en declaraciones que por separado hicieron el alcalde Ernesto Ortegón; el profesor Óscar Moreno, representante de vecinos, y el doctor Humberto Douriet, presidente de la Unión de Fincas Urbanas. Los tres coinciden en que debe promoverse el desarrollo urbanístico, buscando una fórmula para obtener la cooperación general de la población.

Petrolero varado en Topo. La fuerte marejada que se está registrando en el Golfo de California motivó que el barco petrolero “Abelardo L. Rodríguez”, de 18 mil toneladas de desplazamiento y que se dirigía al puerto de Topolobampo, encallara en el bajo de Guadalupe de la bahía. La nave, cargada con 8 mil barriles de combustible destinados a la planta termoeléctrica, era azotada por terrible oleaje que alcanzaba a cubrir el segundo puente y comenzó a escorar peligrosamente hacia estribor.

Octavio Paz en Cambridge. Londres. El gran escritor latinoamericano, el mexicano Octavio Paz, tomó posesión de la cátedra Simón Bolívar, en Cambridge. El autor de “Laberinto de la soledad”, es por tanto, el segundo titular, después del profesor venezolano Arnoldo Gabaldón, de la cátedra fundada en 1968 en la antigua universidad inglesa, a iniciativa del gobierno de Venezuela, y a la altura de los más prestigiados intelectuales de toda Latinoamérica, por mayor conocimiento de los valores del continente.

Primogénita para los Rosas Armenta. Toda la dicha del mundo se concentró en el hogar del joven matrimonio formado por el ingeniero Rubén Sócrates Rosas Ibarra y su esposa, Gloria Armenta de Rosas, que recibieron del cielo la presencia de saludable y linda nenita, con la cual inician su dinastía. Todos los familiares y amigos que estaban pendientes del bendito evento, externaron su alegría cuando el pasado día 8 se dio el anuncio del advenimiento de la futura reina de belleza.

11 de octubre de 1994

Toque de queda en JJR. Como medida desesperada para frenar la delincuencia juvenil en Juan José Ríos, las autoridades decidieron efectuar un toque de queda y a partir de las 11 de la noche se arrestará a todo joven que no justifique su estadía en la calle; en caso de aquellos que no tengan ningún oficio y ni estudien, serán enviados al Consejo Tutelar de Me-nores. El director de la Policía, Carlos Santos, dijo que estas medidas son forzadas y se cree que no son muy legales, pero se tiene que hacer debido al incremento de delitos cometidos por menores de edad.

Combate a narcos y caciques. México, D.F. El presidente electo Ernesto Zedillo se comprometió a combatir con energía al narcotráfico y al caciquismo; asimismo, a no tolerar la impunidad que tanto daño hace al país. La declaración tiene especial significado porque se suscitó en Tamaulipas, de donde son originarios Manuel Muñoz Rocha y elexfuncionario preso Abraham Rubio, implicados en forma material e intelectual en el asesinato del exsecretario del PRI José Francisco Ruiz Massieu.

Renuncia el general Cedras. Haití. El teniente general Raoul Cedras, jefe del ejército y cabecilla del golpe que derrocó al presidente Jean Bertrand Aristide hace tres años, renunció e informó que se irá del país. El anuncio lo hizo ante una multitud de partidarios de Aristide, que regresará esta semana a Puerto Príncipe. “He decidido irme del país, para que mi presencia no sirva de pretexto a que se cometan actos injustos contra esta institución (el ejército)”, declaró Cedras.