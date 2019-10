Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

13 de octubre de 1969

Correos amaga a empleados. La Dirección de Correos está ejerciendo presión sobre sus empleados, principalmente sobre los representantes sindicales, que solicitan su intervención para solucionar las deficiencias con que viene operando el servicio postal. La dependencia está obligando a su personal a guardar silencio en torno a sus problemas, de modo que no trasciendan a la opinión pública. “Los problemas más urgentes no serán solucionados, en tanto no destituyan al actual director de Correos”, señalaron quienes se atrevieron a externar su opinión.

Estadística de delitos contra la salud. La PGR está efectuando una concentración de datos estadísticos sobre el número de averiguaciones previas que haya iniciado el Ministerio Público en esta ciudad por delitos contra la salud, en los que se encuentran involucrados campesinos. El licenciado Antonio Coppola, titular de la Representación Social Federal, dijo que la orden no añade más, pero se estima que la dependencia pretende tener un control más estricto sobre la incidencia de hechos delictuosos.

Wilson inyecta juventud a su gabinete. Londres. El primer ministro, Harold Wilson, efectuando una amplia reorganización en su gobierno laborista, alejó a 13 de sus miembros, reemplazándolos por titulares más jóvenes. Los observadores señalaron que la reorganización del gabinete está obviamente destinada a rejuvenecer los cuadros gubernamentales, para afrontar en mejores condiciones las elecciones parlamentarias que ya se estima habrán de convocarse el año próximo.

Presentación de Gisela Arce en El Dorado. Todo lo que podamos decir al respecto es poco, comparado con lo lucido que será la primera presentación de la baladista Gisela Arce, en el Tarahumara del Hotel El Dorado. Gisela, originaria de Hermosillo pero mochitense de corazón, arribará en compañía de su mamá. Estarán en primera fila, escuchando la dulce voz de su nieta, don Rosalío Arce y su esposa Esthela Rivera de Arce, quienes serán los anfitriones de la cantante y su muy guapa nuera.

Mochis, de las ciudades más contaminadas. La ciudad de Los Mochis, aunque es uno de los lugares más importantes de nuestro país, está convertida en un foco rojo de contaminación. El Gobierno carece de equipo para la recolección de basura y este es un problema deprimente para la sociedad y los turistas que nos visitan. En el centro no se encuentra un lugar adecuado para depositar la basura; este problema es serio y el Ayuntamiento de Ahome debe hacer algo por resolverlo, pues hace falta aseo y limpia a la ciudad, como cosa prioritaria.

México, nación en formación. México, D.F. Al celebrarse el Día de la Raza y 99 años de la coronación de la Virgen del Tepeyac, el cardenal Ernesto Corripio Ahumada sostuvo que México, como todas las naciones jóvenes del continente, está en etapa de formación. “Busca su identidad con la preservación de sus valores, simultáneamente con la apertura exigida por el actual momento histórico, a fin de que se respete su propia diversidad ante las demás naciones”, añadió el jerarca eclesiástico.

Suspenden conversaciones Arafat-Rabin. Jerusalén. Israel responsabilizó al dirigente palestino, Yasser Arafat, por la suerte de un soldado israelí secuestrado por extremistas musulmanes, y dijo que su pista apuntaba a la Franja de Gaza que controlan los palestinos. Sin embargo, un vocero de Arafat dijo que el soldado no está en Gaza. Los negociadores palestinos dijeron lamentar la decisión de Israel de cortar las conversaciones de paz, pero dijeron comprender la delicada posición en que se encuentra.