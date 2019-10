Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

24 de octubre de 1969

Fraude a aspirantes de lotes. El jugosos negocio que venía realizando conocido dirigentes de invasores de lotes urbanos, vendiendo solares en la nueva colonia creada por el municipio para alojar a las familias que habían levantado sus vivienda en los terrenos expropiados al ejido Jiquilpan, quedó al descubierto merced a las investigaciones realizadas por el inspector de Policía, Enrique Peña, y el director de Acción Social, Roberto Ruelas. Descubierto el trinquete, el líder negó en un principio los cargos, pero se presentaron ante él los fraudeados.

Ciudadanía a los 18 años. El dictamen aprobatorio de la iniciativa presidencial para conceder la ciudadanía a la juventud a partir de los 18 años de edad fue dado a conocer en la Cámara de Diputados, con el aplauso unánime de los legisladores. Los requisitos para tener la calidad de mexicanos son: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. El líder de la mayoría parlamentaria y presidente de la Cámara, Luis M. Farías, comentó que estos requisitos pueden ser cubiertos antes de las elecciones.

Violencia en Medio Oriente. Beirut. Una fuerte ola de guerrilleros árabes procedentes de Siria invadió Líbano y secuestró a 20 soldados de su ejército antes de ser rechazada con tanques y cohetes. En otra región se registraron grandes manifestaciones antilibanesas y fue quemada una bandera de ese país. La lucha siguió en un campo de refugiados palestinos en las afueras de Beirut, enfrentándose árabes con fuerzas de seguridad libanesas y una bomba estalló en la embajada de Estados Unidos.

Festejo a Clarissa de Zaldo. El señor Justo Zaldo, en ocasión del cumpleaños de su esposa, Clarissa Valdez de Zaldo, organizó animada reunión a la que asistieron conocidos y estimados matrimonios allegados a la pareja. Presentes el señor Jorge Hallal, Sirahuén Ramírez, Lorenzo Zaldo y muchos más, todos acompañados de sus respectivas parejas. La señora de Zaldo agradeció las demostraciones de afecto ofreciendo rica cena con platillos regionales y abundantes bebidas refrescantes.

24 de octubre de 1994

Rezago en administración de justicia. El subprocurador de Justicia de Sinaloa, Carlos Ontiveros, admitió algo inusual en los funcionarios públicos, que existe un marcado rezago en la administración de justicia a consecuencia del burocratismo que hay en los ministerios públicos. Sin embargo, el funcionario dijo que ya se tomaron las medidas necesarias para abatir este rezago, al menos al 50%, en los próximos 6 meses, para lo que en la zona norte del estado se designó y dio posesión a un fiscal especial que supervisará la labor de los agentes sociales.

Vivir y ejercer la justicia: Ruiz. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, llamó a los obispos a practicar la justicia y no sólo exigirla, y pidió perdón porque “la conducta individual y colectiva no ha generado, lamentablemente, la paz”. Al presidir en la Basílica de Guadalupe una misa que denominó “por la paz en Chiapas”, asentó que “vivir en la justicia y no sólo proclamarla, es la tarea del testigo, del que tiene que anunciar una palabra a nombre del Señor”.

Rabin autoriza matar a dirigentes de Hamas. Jerusalén. El primer ministro Yitzhak Rabin dio luz verde a las fuerzas de seguridad para perseguir y dar muerte a los dirigentes militares del movimiento musulmán que está librando una guerra terrorista en perjuicio de Israel. Esta política, que responde a la ira pública por el reciente atentado en Tel Aviv, se ve equilibrada por la aprobación oficial del tratado de paz con Jordania y la reanudación de las negociaciones sobre autonomía con los palestinos.