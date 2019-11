Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

3 de noviembre de 1969

Desalojan a invasores. La colonia López Mateos, de carácter eminentemente popular, creada por el Ayuntamiento, sigue despertando la codicia de muchas gentes. Esto lo ha constatado la Comuna al verse obligada a desalojar del lugar a personas que se posesionaron de solares sin merecerlos y sin haberlos recibido. Han tenido que ser destruidas algunas construcciones rústicas que comenzaban a levantarse; tal es el caso de un tejabán que sin autorización oficial levantaba un individuo que ya tenía otra propiedad en la colonia Estrella.

No habrá impuesto si el pueblo no quiere. El impuesto pro urbanización no será aplicado por el Gobierno del Estado mientras que la mayoría de los vecinos de Los Mochis no lo acepten. En tanto, el Ayuntamiento de Ahome iniciará de inmediato las obras por cooperación, ejecutándose hasta donde los vecinos beneficiados lo deseen y haya financiamiento suficiente. En tales términos se expresó el alcalde, ingeniero Ernesto Ortegón, al informar que en unos días se iniciarán las obras.

Meir se reafirma en el poder. Jerusalén. Los halcones de la política interior israelí reiteraron que la primera ministra, Golda Meir, continuará al frente del gobierno durante los próximos cuatro años. Escrutados la mayoría de los sufragios, un análisis con computadoras IBM de la Alianza Laborista que dirige la señora Meir, podrá perder 5 de los 63 puestos que tienen en el Parlamento, la mayor parte de ellos en manos del bloque derechista que encabeza Menahen Begin.

A Sudamérica los Zazueta Ibarra. Hoy iniciarán un viaje maravilloso que los mantendrá alejados de nuestro medio durante un mes, el licenciado Jesús Zazueta y su esposa, la guapa señora Brenda Ibarra de Zazueta. Por este motivo, sus amistades más allegadas les ofrecieron una despedida, donde escucharon los buenos deseos por un viaje del todo halagador. La pareja abordará un jet en Culiacán rumbo a la Ciudad de México, para iniciar de inmediato su largo viaje hacia el cono sur.

3 de noviembre de 1994

Alto consumo de drogas. El incremento en el uso de estupefacientes entre la juventud sinaloense es parte de la gradual descomposición social que se padece, donde se encuentran inmersos dos factores claves: el alarmante tráfico de drogas y la desunión familiar. Incluso, la situación es tan crítica, que los jóvenes ahora culturalmente, consumen drogas cada vez más fuertes que la mariguana, que los obliga a delinquir para comprarlas a precios cada vez más elevados, en algunos de los muchos centros de distribución que existen en nuestras ciudades.

Operación Dignidad en la frontera. Tijuana. Unas 32 organizaciones civiles y de derechos humanos, así como partidos políticos, iniciaron la Operación Dignidad para manifestarse en contra de las medidas antiinmigrantes del gobierno de California. Hasta el momento, la respuesta ciudadana resultó positiva para efectuar el bloqueo comercial a establecimientos de ese estado. Las acciones de protestas se mantienen en forma pacífica y se exhorta a los automovilistas a no cruzar territorio estadounidense.

Mexicanos nombrados cardenales. Vaticano. El papa Juan Pablo II designó a 30 nuevos cardenales, entre ellos dos arzobispos de México: Adolfo Suárez de Monterrey y Juan Sandoval Íñiguez, de Guadalajara. También se nombró al arzobispo cubano Jaime Ortega, el primer cardenal desde que Fidel Castro tomó el poder de la isla. La designación de Vinko Puljic como cardenal de Sarajevo, el primero de Bosnia, refleja el apoyo moral brindado por el Papa a la asediada capital.