Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

19 de noviembre de 1969

Crédito para casas de cañeros. Un crédito por 90 millones de pesos para la construcción de 2 mil viviendas a los productores de caña de Sinaloa fue logrado por los miembros de los comités directivos de las distintas agrupaciones cañeras, durante las gestiones realizadas en la Ciudad de México ante representantes de un banco internacional. La mitad de las viviendas corresponden a la zona cañera de Mochis; las otras restantes serán construidas en las zonas de Culiacán, Navolato y Costa Rica. El costo de las viviendas será de 45 mil pesos cada una.

EL DEBATE no saldrá mañana. Con el objeto de conceder a muestro personal de Redacción y talleres un merecido descanso con motivo del LIX aniversario de la Revolución, hoy no se labora en esta casa editora. Por tal motivo, su periódico favorito EL DEBATE no saldrá a la circulación el día de mañana. El día 21 volveremos a la circulación, llevando hasta nuestros lectores la información veraz y oportuna. Mientras tanto, a nuestros clientes y anunciantes rogamos su comprensión.

Murió Joseph Kennedy. Hyannis Port. El jefe de una de las familias políticamente más poderosas del país, pero también de las más trágicas, murió de un infarto. El millonario de 81 años será sepultado en el cementerio Hollywood, donde el exembajador, padre de un presidente y dos senadores, vivía cuando se casó hace 55 años. Su nuera Jacqueline, viuda del presidente John F. Kennedy y hoy esposa del millonario grecoargentino Aristóteles Onassis, llegó desde Grecia para los funerales.

Gran Baile Blanco y Negro. El presidente del Club de Leones y sus más allegados colaboradores trabajan arduamente para el próximo evento que se aproxima. Una de las sorpresas que se espera, es que los asistentes podrán admirar a la hermosa y encantador Libia Zulema López Montemayor, candidata a reina del Carnaval de Mazatlán, representando al municipio de Guasave. Esta bella flor sinaloense, ha despertado admiración a donde va por su extraordinaria simpatía y deslumbrante belleza.

19 de noviembre de 1994

Construirán cárcel en Topo. Autoridades municipales, representadas en el puerto por la síndica Nora Alicia Arellano Chávez, estudian la posibilidad de construir una cárcel municipal más funcional, que permita recluir ahí a quienes cometan infracciones a la ley. Arellano informó que se están estudiando los costos que la obra pueda tener, con objeto de sacarla adelante y edificarla antes de que concluya la actual administración. Puntualizó que la cárcel municipal se construirá en el barrio “Cartolandia”. También está contemplado construir un velatorio.

Murió Diana Laura. México, D.F. La señora Diana Laura Riojas viuda de Colosio, falleció a causa de cáncer en el páncreas a los 36 años, dejando en la orfandad a sus pequeños hijos, Luis Donaldo y Ma-riana, de 8 años y 19 meses, respectivamente. Tras el asesinato de su esposo en marzo del año pasado, mermaron aún más sus condiciones de salud. Los restos de Diana Laura serán sepultados en el cementerio de Magdalena de Kino, Sonora, junto a la tum-ba del que fuera su esposo, Luis Donaldo Colosio.

Hamas amenaza a Arafat. Amman. El movimiento fundamentalista palestino Hamas tomará medidas contra la Autoridad Nacional Palestina de Yasser Arafat, en represalia por la muerte de seguidores de Hamas a manos de la policía en Gaza. Un vocero de Hamas acusó a Arafat de “colaborar con los norteamericanos y los sionistas para liquidar a los virtuosos héroes en nuestro movimiento y últimamente aplastar al grupo completo”. Añadió que “no lo permitiremos, estamos listos para la batalla”.