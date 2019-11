Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

23 de noviembre de 1969

Se agudiza la crisis pesquera. La crítica situación que atraviesan la industria pesquera y cientos de familias que viven del mar continúa agudizándose. La cooperativa de la Bahía de El Jitzámuri ha suspendido totalmente la zafra camaronera, y las que no han disminuido considerablemente sus actividades en esta temporada que está resultando aciaga. Además, la pesca del crustáceo en altamar está resultando desalentadora, desvaneciéndose las esperanzas de las cooperativas que confiaban en recuperarse del duro golpe sufrido en las bahías.

Inician juicios contra morosos. Debido a la renuencia de centenares de clientes a pagar sus deudas y ante la necesidad de abatir la cartera vencida, que en la región asciende a 19 millones de pesos, el Bangrícola inicio juicios en contra de sus deudores. Hace meses la institución crediticia anunció que reduciría su cartera vencida, actuando como fuese necesario y exhortó a sus deudores pendientes a que pasaran a liquidar o a exponer sus problemas económicos para ser considerados.

EU se apodera de armas. Saigón. Tropas norteamericanas invadieron un reducto comunista y se apoderaron de un gran arsenal que contenía alrededor de 10 toneladas de armas, municiones y arroz. Un jefe militar estadounidense dijo que las tropas norvietnamesas que operan en la región están sufriendo una desesperante escasez de alimentos. “El hambre es la peor amenaza que actualmente recae sobre el enemigo”, añadió. El armamento y el arroz fueron descubiertos en unas cavernas.

Comunión de Anita Humarán. Se oficio una misa mediante la cual recibió por vez primera el pan de los ángeles la encantadora nenita Ana María Humarán, de la dinastía del doctor Juan Humarán y su esposa Oralia de Humarán. En calidad de madrina la acompañó la señora Conchita de González, quien la orientó durante el desarrollo del santo oficio. Concluido el ceremonial, se celebró el acontecimiento con una fiesta, habiéndose ofrecido a los invitados un rico desayuno.

23 de noviembre de 1994

Antihigiene en puestos ambulantes. Unas 1,856 actas de inspección levantó Salud Municipal a vendedores ambulantes de la vía pública que no cumplieron con las medidas higiénicas en sus puestos durante los primeros 10 meses del año, de las cuales, el 60% resultó con fuertes sanciones económicas. De manera reincidente, los trabajadores en los puestos de la vía pública han hecho caso omiso las indicaciones de Salubridad, entre las que destaca el portar mandil o filipina, gorro o malla, así como la persona que expende el alimento no maneje el dinero.

Inminente guerra si no se atiende. México, D.F. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, dijo que “los vientos de guerra soplan con una mayor intensidad en Chiapas si no se atiende de inmediato el conflicto armado que inició”. En reunión con diputados de todos los partidos, el también presidente de la Comisión Nacional de Intermediación convocó a las partes involucradas en este conflicto a encontrar una salida pacífica para que no se agrave el conflicto.

Investigan a Berlusconi por corrupción. Roma. El primer ministro Silvio Berlusconi fue sometido a una investigación por presunto pago de sobornos a las autoridades impositivas, y sus rivales políticos le exigieron que renuncie. Berlusconi fue informado oficialmente que es blanco de los investigadores y que se solicitó que comparezca ante los fiscales de Milán. Es el mismo proceso a que se sometió a decenas de sospechosos en el curso de una amplia investigación iniciada hace tres años.