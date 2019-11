Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

25 de noviembre de 1969

Impugnarán el decreto cañero. Todos los recursos legales disponibles serán puestos en práctica para lograr que quede sin efecto el acuerdo de la Secre-taría de Agricultura por el que se amplió la zona de abastecimiento del ingenio local, con el que se afectó a más de cien pequeños propietarios. En tales términos se expresó el señor Efraín Robles, gerente de la AARFS, al señalar que la decisión de los pequeños propietarios fue terminante y que ya se procedía a la solicitud de amparo para neutralizar la disposición de la SAG.

Restauranteros abusan del público. Los propietarios de restaurantes de segunda y tercera categoría, así como las marisquerías, están haciendo jugoso negocio al elevar exageradamente los precios de los alimentos, sin que las autoridades hagan algo para ponerles coto. Varias personas, especialmente viajeros, por desconocimiento van a restaurantes “típicos”, en donde prácticamente son esquilmados, cobrándoles hasta 30 pesos por una orden de ostión y 5 pesos por un huevo de gallina.

Amarizaje perfecto del Apolo-12. NASA. El Yankee Clipper realizó las maniobras para el reingreso a la atmósfera terrestre. La cápsula, tripulada por Charles Conrad, Alan Bean y Richard Gordon, separó sus cohetes de servicio para el descenso en aguas del Pacífico. El portaaviones Hornet y 3 helicópteros fueron posicionados a unas 5 millas del lugar donde se produjo el descenso. En cuanto se confirmó el acuatizaje, los helicópteros partieron hacia la zona del descenso, 2,651 millas al suroeste de Honolulú.

Llegó de Vancouver María Artola. Arribó a nuestro medio la hermosa María Artola Sada, quien realizó el viaje desde Canadá con el único propósito de asistir a la ceremonia religiosa mediante la cual su hermana Nena, unirá su destino, mediante los lazos indisolubles del matrimonio, con el del ingeniero Carlos Bloch. María, guapa desde cualquier ángulo, es hija de don Nemesio Artola y doña Pilarín Sada de Artola, matrimonio de lo más estimado en nuestro medio.

25 de noviembre de 1994

Se destapó la cloaca. Las declaraciones de Mario Ruiz Massieu al renunciar a la PGR y al PRI, demuestran la podredumbre que hay dentro del PRI, donde existe una lucha por el poder que llega hasta la muerte, desinteresándose por una verdadera lucha por la democracia, la paz y el pueblo mexicano. Así se expresó la conocida luchadora social, Mercedes Murillo de Esquer, quien considera que las históricas declaraciones de Ruiz Massieu pueden ser sólo un desvío de atención del gobierno de Salinas y de los 40 millones de pobres que deja en México.

Peligra mi vida: RM. México, D.F. El exsubprocurador general, Mario Ruiz Massieu, dijo que “francamente creo que sí peligra mi vida, que el presidente Salinas se equivocó al apoyar a la senadora María de los Ángeles Moreno y que corresponde al presidente Zedillo, finiquitar la investigación sobre el asesinato de mi hermano y exsecretario del PRI, José Francisco. Las pruebas contra el presidente del PRI, Ignacio Pichardo, la senadora Moreno y de su exjefe, Hum-berto Benítes, están contenidas en el expediente.

Berlusconi no renunciará. Nápoles. El primer ministro, Silvio Berlusconi, investigado por corrupción, intentó aplacar a sus detractores y ofreció vender sus estaciones de televisión. “Juro por la vida de mis cinco hijos que no hice lo que me acusan de haber hecho”, declaró en una rueda de prensa al concluir una conferencia de la ONU sobre el delito organizado. “Hay quienes me piden que dimita. Son los mismos que me pidieron que vendiera mis bienes. Sólo he decidido vender mis negocios”, dijo Berlusconi.