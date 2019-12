Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

18 de diciembre de 1969

Exigen freno al alza de precios. El sector obrero y campesino solicitarán de la Secretaría de Industria y Comercio la aplicación de drásticas medidas al comercio a fin de que los artículos de primera necesidad no sufran ningún aumento, al aplicarse la nueva tabulación del salario mínimo. Informaron que ya es costumbre que, paralelamente al aumento del salario, se eleven los artículos de consumo necesario, lo que hace negatorio el beneficio de los obreros y los campesinos, ya que en esta región es donde más se acrecienta el alto costo de la vida.

Facilidades para adquirir casas. La Dirección de la Caña de Azúcar aceptó conceder mayores facilidades a los productores de caña del Valle del Fuerte para la adquisición de modernas casas, y dirigentes cañeros de la localidad partirán esta semana a la capital de país para negociar las nuevas condiciones ofrecidas a los ejidatarios. Los productores de caña del ingenio local habían rechazado el plan habitacional porque las condiciones resultaban excesivas para los campesinos.

Ballet checo pide asilo. Argentina. El diario Buenos Aires dice que los miembros del conjunto de ballet checo se refugiaron en la embajada australiana antes que el grupo volviera a Praga. Añade que los desertores fueron enviados calladamente a Sídney. Un vocero de la embajada dijo que no pude confirmar ni negar dicha noticia: “en estos momento no se puede saber dónde obtuvo el periódico su noticia, pero por cierto no fue aquí”, declaró. Añadió que cualquier información sería dada en Australia.

A Texas el señor Villarreal. Don Nicanor Villarreal partió rumbo a Mazatlán para abordar el jet hacia San Antonio, Texas, en donde habrá de recibir a sus hijas Celinda y Magaly a su arribo procedentes de Kansas City. Las señoritas Villarreal vienen a disfrutar del periodo de vacaciones de Navidad y fin de año que les fueron concedidos por el colegio en el que cursan sus estudios. De todo lo cual se desprende que los tendremos en esta ciudad a más tardar el día de pasado mañana.

18 de diciembre de 1994

Fuga de información judicial. La presunta fuga de información en juzgados civiles y penales debe de investigarse a fondo, y proceder en contra de quienes la practiquen, ya que demerita más la imagen del Poder Judicial sinaloense. El Supremo Tribunal de Justicia, que preside Jorge Romero, debe de exigir que se presenten pruebas correspondientes sobre esta denuncia pública que hizo el diputado pa-nista de Ahome, Juan Alberto Llanes Félix. El legislador tiene el compromiso de exhibir con fundamento a quienes vendan la justicia al mejor postor.

Aumenta poder de la Suprema Corte. México, D.F. El Senado aprobó la iniciativa presidencial que modifica 23 artículos constitucionales y cuyo propósito es fortalecer el poder judicial. La Suprema Corte de Justicia, al reducir de 26 a 11 el número de sus miembros, que además ya no tendrán carácter de vitalicio, tendrá un enorme poder. El PRD votó en contra, y antes de iniciarse la sesión hubo intensas negociaciones entre los senadores del PRI y el PAN para que ambos sumaran sus votos.

Disparan contra la Casa Blanca. Washington. Varios disparos fueron efectuados contra la Casa Blanca y por lo menos una bala cayó cerca de la fachada posterior del edificio, pero el presidente Bill Clinton, que dormía en la planta alta, “nunca se halló en peligro alguno”, dijo el Servicio Secreto. El incidente ocurrió cerca de las dos de la madrugada, cuando se escucharon entre 4 y 6 disparos. Hace dos meses, un hombre disparó hacia el inmueble con un rifle automático. No hay ningún sospechoso detenido.