Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

24 de febrero de 1970

Auditoría a la Compañía Azucarera. La Secretaría de Hacienda practicará una auditoría a la Compañía Azucarera de Los Mochis, para constatar si efectivamente la empresa perdió más de 35 millones de pesos en el anterior ejercicio. La intervención de la dependencia ha sido solicitada por el Sindicato Nacional Azucarero, inconforme con la declaración de la CALMSA. Dirigentes de la Sección XII aseguran que la auditoría se hará de un momento a otro, bien sea en la Ciudad de México o enviando funcionarios a esta ciudad.

Nuevo rector de la UAS. Por votación unánime se designó nuevo rector al licenciado Gonzalo Armienta Calderón, mientras un grupo de estudiantes de la máxima casa de estudio mostraba un marcado descontento por su elección. El licenciado Armienta ocupará el cargo que desempeña el licenciado Rodolfo Monjaraz. La designación se hizo en base a la capacidad profesional, altos vínculos en el campo de la cultura e ideología hacia las corrientes humanistas de nuestro tiempo del licenciado Armienta.

Nueva república de Guyana. Georgetown. La segunda república de habla inglesa del hemisferio occidental iniciará su existencia esta noche, cuando Guyana comience a desprenderse de los últimos vestigios de acatamiento a la corona británica. Guyana sigue así a la India, origen de más de la mitad de sus 700 mil habitantes, transformándose en una república presidencialista dentro de la comunidad británica de naciones (Commonwealth).

Bautizo de Gabriela Valdez. En un acto celebrado en el Santuario de Guadalupe fue consagrada cristiana al recibir el primer sacramento la pequeña Patricia Gabriela Valdez Colunga, heredera de nuestro director; don Lorenzo Valdez y su esposa, Olimpia Colunga de Valdez. Como sus padrinos quedaron registrados el señor Glafiro Valdez y su hermana Irene Valdez, habiendo repartido espléndido bolo. Al término de la ceremonia se llevó a cabo una reunión de carácter familiar para celebrar el acontecimiento.

24 de febrero de 1995

Formarán banca agropecuaria. Porque ya no alcanzan las garantías para obtener créditos con la banca del primer piso, los agricultores de Sinaloa formarán una banca agropecuaria para obtener créditos oportunos y blandos. La Asociación de Agricultores del Río Culiacán recordó el compromiso de los agricultores de ser más productivos, pero para ello requieren de recursos frescos. Lamentan que por falta de garantías ante la banca del primer piso, muchos proyectos no se lleven a cabo, ya que se encuentran atorados porque no ofrecen las garantías necesarias.

Mayor retraso en la SEP. México, D.F. Es sorprendente la cantidad de cambios en el sector educativo, y lo único que se ha logrado, es un estancamiento y retraso en los planes y objetivos del sector, dijo Francisco González, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Al comentar la renuncia del exsecretario de la SEP Fausto Alzati, el representante dijo que más importante que los títulos nobiliarios, es el compromiso que pueda tenerse con el sector educativo, base del desarrollo de México.

Lo mató porque roncaba. Alemania. Un hombre hospitalizado en una clínica de Colonia estranguló a su vecino porque lo molestaba con sus fuertes ronquidos. Una enfermera descubrió el cadáver de la víctima, que sufría problemas cardiacos y circulatorias. El asesino, ingresado para una cura de desintoxicación alcohólica, negó el hecho, afirmando que no pudo dormir en toda la noche y que no se acordaba de nada. El hombre fue trasladado a un establecimiento psiquiátrico.