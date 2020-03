Mi ciudad hace 50 y 25 años

2 de marzo de 1970

No les pagan desde hace 4 meses. Ante la difícil situación de más de 100 maestros del sistema federal que laboran en el estado y que desde el mes de septiembre no reciben el pago de su sueldos, dirigentes del STASE partieron a la Ciudad de México para tratar el problema. Fuentes magisteriales informaron que por motivos desconocidos se ha retenido el sueldo de los educadores. En diversas ocasiones se han dirigido a la Secretaría de Educación Pública, pero esta dependencia no les ha informado nada al respecto.

Trabajan de nuevo en el puente. La Junta Local de Caminos reanudó los trabajos de construcción del puente sobre el estero de Baviri, al contarse ya con la madera suficiente. El ingeniero Juan Aguirre, de la citada dependencia, informó que actualmente se procede al hincado de más de 90 pilotes que soportarán la estructura del puente, el que permitirá el paso de vehículos y público. Aun cuando los trabajos se efectúan en forma acelerada, la labor es demorada porque debe trabajarse bajo el agua. Atacan la vía Ho Chi Minh. Saigón. Los B-52 norteamericanos bombardearon la ruta de Ho Chi Minh en Laos a fin de frenar la creciente infiltración de material bélico norvietnamés en Vietnam del Sur, con los cuales los comunistas lanzarán una gran ofensiva de primavera que podría comenzar incluso esta semana, para dominar las zonas próximas a las fronteras de Camboya y Laos. El movimiento comunista en la red caminera de Ho Chi Minh ha alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la guerra.

Rubén Rojo actuará en Los Mochis. El Teatro del IMSS se engalanará con la presencia del cotizado galán de cine, teatro y televisión Rubén Rojo, que actuará, acompañado por un grupo de talentosos actores, en la presentación de tres comedias que han tenido rotundo éxito en el Distrito Federal. “Mamá con niña”, “Nosotros, ellas y el duende” y “La cigüeña dijo sí”, son los títulos respectivos de las extraordinarias y finísimas comedias, gracias a las plumas de Alfonso Paso y Carlos Llopis. 2 de marzo de 1995

Concluyen oficina de aduanas. Con una inversión de 4 millones de pesos, el gobierno federal culminó en Topolobampo el nuevo recinto oficial de aduanas, pero será puesto en operación hasta mediados de año. Con ello se eficientarán las labores de carga y descarga de los muelles fiscales y se beneficiará a los productores al acelerarse los registros de la cargas. El nuevo recinto portuario será de máxima utilidad, pues las labores se realizarán como se practican en los puertos de altura, en donde ya está en operación el semáforo fiscal.

Crisis por errores de Salinas. México, D.F. El titular de Hacienda, Guillermo Ortiz, dijo que la devaluación de diciembre fue inevitable ante la disminución de las reservas internacionales, pero pudo no haberse llegado a eso si durante el año pasado se hubieran tomado otro tipo de medidas. “Salinas obligó a adoptar esquemas de flotación del tipo de cambio”, añadió. Mientras, el expresidente Carlos Salinas anunciaba que retiró formalmente su candidatura para dirigir la Organización Mundial de Comercio.

Menem inaugura nuevo periodo legislativo. Argenti-na. El presidente Carlos Menem prometió que el próximo quinquenio será “el tiempo de la justicia social”, al inaugurar un nuevo periodo de sesiones del Congreso, dando tácitamente por descontado que será reelegido el 14 de mayo. En una referencia a la crisis creada por la devaluación mexicana del pasado diciembre, afirmó que “no nos hará modificar nuestros objetivos estratégicos y el reajuste económico no caerá en los sectores de menor ingreso”.