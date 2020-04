Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

14 de abril de 1970

Regresan estudiantes a clases. Más del 60% de los alumnos de la UAS concurrieron a clases al reanudarse las labores docentes en las escuelas y facultades. Con excepción de la escuela preparatoria, donde un grupo de 15 o 20 alumnos que ha continuado con el clima de agitación, no permitió que quienes tenían deseos de regresar a clases llegaran hasta las aulas. En virtud de que el problema estudiantil se concreta ya a una minoría, el Consejo Universitario, en la sesión que hoy se llevará a cabo, tomará acuerdo para solucionar el problema.

SOS de una escuela. Relegada por las autoridades, sumida en la indiferencia, la escuela Miguel Hidalgo va desmoronándose conforme pasa el tiempo y amenaza con una tragedia, debido al pésimo estado en que se encuentra toda ella y en particular cuatro salones. El director de la escuela, profesor Jorge Sotomayor, informó sobre el lamentable estado en que se encuentra ese centro de enseñanza, que vive su drama frente a la simpática y alegre Plazuela 27 de Septiembre, en el corazón de la ciudad.

Explosión en la Apolo 13. NASA. Una falla en una de las celdas productoras de electricidad de la cápsula Apolo 13, donde se mezcla el oxígeno con el hidrógeno que abastece a los tripulantes, hizo que se cancelara el proyectado descenso lunar poniendo en peligro la vida de los tres astronautas a bordo. La nave se halla a 300 mil kilómetros de la Tierra, donde los técnicos en el centro de control trabajan febrilmente para traer de regreso a James Lovell, Fred Halse y John Swigert lo más pronto posible.

Felicitaciones a Liliana Mexía. Un año más de una vida que ha sido pródiga en dichas y alegrías, cumplió la encantadora jovencita Liliana Mexía Grijalva, heredera del doctor Germán Mexía y su esposa, Lilia Grijalva de Mexía. Sus compañeras de colegio estuvieron a felicitarla, reuniéndose en la residencia del fraccionamiento Matco, donde tuvo lugar un animado convivio. La señora de Mexía preparó exquisito obsequio para todas las amiguitas de su hija, quienes agradecieron las atenciones recibidas.

14 de abril de 1995

Plan para evitar incremento de delincuencia. El Gobierno del Eestado debe implementar un plan emergente de seguridad ante el inminente incremento de la delincuencia a raíz de la difícil situación económica derivada del ajuste financiero implementado por la federación. Evidentemente, al agudizarse la crisis, los índices de delincuencia se elevarán y sinceramente no se sabe dónde irá a parar. No se debe esperar a que los más golpeados por la situación por la que se atraviesa, empiecen a delinquir en perjuicio de la sociedad.

Cárcel a patrones que no cumplan. México, D.F. Fidel Velázquez anunció que el Congreso del Trabajo exigirá ante las autoridades cárcel a patronos que no paguen los nuevos salarios mínimos, y arrestos contra comerciantes que a la sombra de la entrada en vigor del nuevo IVA eleven sin medida los precios de alimentos, bienes y servicios. Afirmó también que ya no hay razón para que los empresarios despidan a más trabajadores, toda vez que están dadas las condiciones para la reactivación industrial.

Condenan a neonazi. Viena. El derechista de 31 años Hans-Joerg Schimanek fue hallado culpable de actividades neonazis y condenado a 15 años de prisión, en la mayor condena de las últimas décadas impuesta en Austria por delito de carácter político. El juicio de Schimanek atrajo la atención por ser hijo de un político bien conocido, integrante del derechista Partido de la Libertad. Lo más probable es que el padre perderá su cargo como miembro de un gobierno provincial austriaco.