Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

28 de abril de 1970

Posibilidades de mercado en Europa. Los horticultores sinaloenses y el importador holandés Julio Van Den Berg desarrollaron una intensa reunión de trabajo en la que se hicieron minuciosos análisis de costos problemas del transporte de tomate a Europa, en la que se evidenciaron las enormes posibilidades de exportar al viejo continente ejote, espárrago, rábano, chile y otros productos del agro sinaloense. En la importante sesión de inmediato se perfiló que se está emprendiendo una empresa seria y sumamente importante para los agricultores del estado.

Disturbios contra LEA. Una persona resultó muerta y 23 heridas, durante disturbios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en torno al candidato presidencial del PRI, Luis Echeverría. Grupos de jóvenes comunistas trataron de prender fuego a la plataforma desde la que el candidato se dirigió a una multitud de 25 mil personas. El tiroteo tuvo lugar después que los partidarios del PRI rechazaron a los jóvenes revoltosos, quienes formaron pequeños grupos para luego dispersarse en diferentes direcciones.

Sistema orbital con fines bélicos. Hong Kong. Exper-tos en asuntos chinos estimaron que el nuevo satélite terrestre lanzado por el régimen de Pekín puede alcanzar la intención de llegar a un sistema orbital de transporte de armas nucleares en lugar de desarrollar la capacidad misilística de largo alcance. Los analistas de esta colonia británica, cuentan con información técnica sobre el primer satélite de la China, basando sus predicciones en anteriores experiencias en la esfera de armas nucleares.

Rosa Ma. Gastélum, reina de la Primavera. En un marco de extraordinaria alegría, la reina de la Pri-mavaera fue coronada por el alcalde Ernesto Ortegón, durante la celebración de la romería organizada por la Asociación de Padre de Familia del Colegio Mochis. Rosa María Gastélum Muñoz, hija muy preciada del licenciado Francisco Gastélum y su esposa, Falela Muñoz de Gastélum, resultó ganadora con más de 26 mil votos a su favor. La nueva soberana fue coronada en medio de gran júbilo popular.

28 de abril de 1995

Oportunidad para la justicia. Hace 15 meses desaparecieron tres jóvenes de la comunidad La Mojonera; padres y familiares los han buscado en forma infructuosa. Vivos o muertos, quieren saber su paradero. EL DEBATE, en forma anónima, recibió un cassette con la narración de una persona que fue testigo de la forma como fueron torturados, ejecutados y sepultados, involucrando a altos jefes policiacos estatales. La evidencia fue entregada al procurador de Justicia del Estado, para que se hagan las investigaciones correspondientes y se esclarezca el caso.

Carpizo no tiene autoridad ni calidad moral. México, D.F. Monseñor Juan Sandoval Íñiguez estableció que Jorge Carpizo “como exprocurador general de la República, actuó aceleradamente, encubrió la investigación del asesinato del cardenal Jesús Posa-das y no tiene autoridad ni calidad moral para referirse a las nuevas indagaciones”. Indicó que es una persona que habla como particular, ya que no tiene ningún cargo, y si un caso no se ha investigado a fondo, no se puede dar una versión definitiva.

Explosión en metro. Seúl. Por lo menos 100 personas murieron y 189 resultaron heridas al producirse una explosión en un metro en construcción en Tae Gu, Corea del Sur. Se teme que docenas más estén muertas o se encuentren atrapadas bajo barras de hierro, vehículos y equipos de construcción que cayeron a un hueco que se produjo en una calzada provisoria de acero que se había colocado sobre el área donde se estaba construyendo el metro. Se cree que los obreros rompieron una tubería de gas.