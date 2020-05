Mi ciudad hace 50 y 25 años

9 de mayo de 1970

Se agrava el problema de transporte. De no evacuarse antes de este día 15 la producción triguera que ac-tualmente se encuentra en bodegas, la cosecha de sorgo del Valle del Fuerte, estimada en 70 mil toneladas, quedará tirada en el campo, con las consiguientes pérdidas para los productores del grano. La falta de furgones del CH-P ha impedido que las cosechas de trigo sean embarcadas y, por lo tanto, los almacenes se encuentran saturados. A decir de la AARFS, no hay capacidad de almacenamiento en sus bodegas ni en las de las uniones de créditos.

Primeros trabajos de la Ciudad Deportiva. El ayuntamiento inició los trabajos preliminares para la construcción de lo que en el futuro será la Ciudad Depor-tiva, en un complejo de instalaciones al servicio de la juventud. Así lo informó el ingeniero Ernesto Ortegón, señalando que será una obra que se realizará en varias etapas, conforme a las posibilidades económicas de la administración municipal y colaboraciones que para el efecto se obtengan. Se inició con el trazado de lo que será la pista atlética.

Encuentran gran arsenal. Camboya. Fuerzas norteamericanas que ocupan la gran base comunista co-nocida como “La ciudad”, encontraron allí el mayor arsenal del enemigo ocupado durante la guerra. La búsqueda inicial en casamatas rindió en un gran número de armas de fuego individuales, 382 piezas de artillería, grandes cantidades de municiones y 617 toneladas de alimentos. Un general dijo que es el caso del perro famélico, que de pronto se encuentra con miles de huesos y no sabe por cuál comenzar.

Nos visita la familia Gangoiti Bermúdez. Desde hace días se encuentran de visita en nuestro medio la estimada señora Florita Bermúdez de Gangoiti y sus herederos, los guapos caballeritos Eduardo y Gilber-to, quienes hace viaje desde Infiernillo, Michoacán. Los distinguidos visitantes son huéspedes en el hogar de don Benito Bermúdez y su señora, María Luisa Ruiz de Bermúdez, en donde se les está prodigando con las atenciones que se merecen y que han hecho su estadía más placentera.

9 de mayo de 1995

No es necesario estudiar. Sin expectativas de crecimiento a corto plazo y con tasas de desempleo alarmante, el cursar una carrera ya no representa una garantía de empleo. “La verdad es que ya no es tan necesario estudiar”, dijo Alberto Gómez. El secretario general de la Unión de Puestos Fijos y Semifijos estableció que ante la situación tan crítica por la que atraviesa el sector comercial, industrial y agrícola y de servicios, donde incluso las autoridades federales reconocen que no habrá un repunte a corto plazo, se agrava aún más la situación de los estudiantes.

México en lucha desigual. México, D.F. El gobierno trabaja en forma permanente contra el tráfico de estupefacientes y no escatima recursos, pero es una lucha “desigual por el poder que tiene el narcotráfico”, afirmó la PGR. En Estados Unidos se afirma que México se ha convertido en el principal puente de drogas. La revista Proceso publicó un reportaje en el que señala que los traficantes colombianos han logrado una alianza con sus “colegas” mexicanos para perfeccionar y eficientizar su distribución.

Elecciones filipinas; 18 muertos. Manila. Los candidatos del presidente Fidel Ramos tomaron ventaja en las elecciones nacionales consideradas una prueba de su popularidad. Pero la violencia costó al menos 18 vidas y obligó a postergar la votación en zonas musulmanas remotas. Los aspirantes incluyen a la viuda y el hijo del fallecido presidente Ferdinand Marcos, además de numerosas figuras involucradas en intentos golpistas contra la sucesora de aquel, Corazón Aquino.