Mi fin de año trans

Uno

Hoy, escribo desde una de las ciudades más bestiales del mundo. Estoy sentadx frente a la ventana del departamento que mis compas me han brindado como un hogar cálido. La luz color único de la Ciudad de México, mezcla de perfección y contaminación, baña mi cara y estoy aquí, pensando en todo lo que he aprendido desde que el 2021 se instaló, desde que me nombro como Renée y me reconozco como una persona trans no binaria; desde que mis compas, mis hermanes, me enuncian como elle y hacen el esfuerzo por no generizarme en esas conversaciones cotidianas que van cobrando tanta importancia para mí, en el transcurrir de los días.

Pienso en toda la resistencia que está ahí, palpitante, esa fuerza que caracteriza a la oposición. También pienso en mí como une oponente fuerte con el pulso vibrante y recuerdo la cara de mi padre al verme sin que yo me oculte más; le miro reconocerme y vislumbro una gran chispa de miedos y amor. Leo los mensajes que mi madre me escribe desde mi lejana tierra, Sonora, y son palabras escritas con cuidado y con esfuerzo. Amor.

Me alegra responder al llamado de la gente que me dice -Renée - voltear y encontrarme con esas palabras y esas miradas que intentan comunicarme algo que me importa.

Anoche, justamente, una persona que empiezo a conocer y quien me ha brindado su casa como un espacio seguro y yo, intercambiamos pertinentes sentipensares, después de que dijera no entender y estar confundido sobre la idea de que el lenguaje no binario es importante y debe de ser algo que todxs deberían practicar.

Yo solo pienso y digo: que no es, ni debe ser. No es algo que todxs deban practicar. Es imposible. No hay manera de que esto sea una imposición totalizadora. Transformar la lengua es el resultado de una rearticulación del pensamiento que a algunxs nos puede atravesar, es escuchar que habemos personas viviéndonos y autopercibiéndonos de otras maneras no aparentes; es un gesto de cuidado para con nosotres, para ser parte de esta realidad que todxs cohabitamos.

La realidad puede ser tan amplia como la imaginemos, me entrego a la creencia de que imaginar es el primer paso para crear otro mundo.

Dos

Me enuncio en neutro, porque yo me desidentifico frente a los géneros binarios, porque yo no estoy segure de tener un género y porque sí, el género es una construcción, yo decido ejercer mis dudas y derrumbar esa construcción, mirar mi propia imagen descompuesta, para poder conocer esa amplitud que me permite acceder a un paisaje allá, después de las grandes edificaciones, para quizá descubrir mi propia manera de caminar este mundo.

También pienso que es muy posible que me equivoque; quizá soy une románticx por creer que estoy realmente cambiando microscópicamente toda esta convención social, la imposición, la opresión, pero me apapacho y me digo a mí misme que ¡Por supuesta!, que estoy ejerciendo lo que creo mejor para mí, me estoy escuchando, por primera vez, me estoy conociendo a través del amor de mis compxs trans, mis compañerxs de lucha, de sus fuerzas para salir a las calles; me estoy abrazando a través de los mensajes de mi mamá escribiendo adjetivos neutros; estoy gozando del cariño admirable de mis verdaderxs hermanxs de vida.

Hoy escribo como un gesto de agradecimiento a todxs aquellxs que eligen usar el lenguaje no binario, que deciden reflexionar antes de dar por hecho que los genitales y ciertas características físicas determinan como es que vas a enunciar a una persona. Agradezco estar fracturando un poco ese sistema cissexista que tanto dolor nos causa, que tanta violencia justifica.

Tres

El año 2021 se acaba, nos ha costado caminarlo, pero hemos recuperado e inventado otros ritmos, hemos aprendido a detenernos y descubrir los pasos propios y también a coordinarnos y desvincularnos con aquellxs que amamos; hemos perdido a hermanxs trans a causa del fascismo odiosoasesino, hemos sido agredidxs en las calles, por campañerxs de trabajo, por instituciones, en redes sociales y seguimos siendo objeto de burla, de aberración.

Por eso agradezco seguir vivx, cada gesto de compañía y respeto, agradezco terminar el año en un pedazo de tierra en el que el beat de la gente se siente como mi propio pulso cardiaco y ejercer mis pasiones, seguir luchando e imaginando ese mundo que soñamos, donde no sólo vivimos, sino que somos nombradxs.