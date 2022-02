Mi nuevo grupo 

audima

Hola un gusto saludarte, espero que estés bien.

Si antes creía que tenia tiempo para muchas cosas ahora me doy cuenta que no, lo bueno comenzó, aunque no tenga muchas materias no hay como estar estudiando constantemente, ahora entiendo las palabras que una vez escuche, no se estudia para el examen se estudia para la vida, y es lo que quiero estar haciendo, me toco un buen grupo, estamos los mejores de la generación y estamos esperando seguir dentro de los mejores, ¿Pero que tan bueno será estar todos juntos? , Todavía no lo se, pero espero que sea una competencia sana y poder aprender de mis compañeros.

El trabajo en equipo es muy necesario en una empresa o en cualquier trabajo ¿porque en las escuelas no se promueve una competencia sana pero un buen trabajo en equipo? Bueno no lo se pero es algo que deberíamos de estar promoviendo, tu también puedes promoverlo en donde sea que trabajes, puedes hacerlo.