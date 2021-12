Miden fuerzas el gobernador y dirigentes magisteriales de la Sección 53

Hay tiro. El gobernador Rubén Rocha Moya ya lanzó la advertencia. Las cosas van a cambiar, les dijo a los dirigentes de la Sección 53 del SNTE. “No les declaro la guerra”, pero se va a moderar y ponerse de acuerdo en torno a la otorgación de plazas. Para Rocha Moya está claro que el Gobierno del Estado es el “patrón” y es a quien le corresponde asignar las plazas. El gobernador criticó a la Sección 53 y la acusó de actuar con “clientelismo político”. Rocha Moya dijo que se reuniría con el líder de la Sección 53, Fernando Sandoval, y todos los del sindicato. Pero antes lo haría con el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, y la titular de la Sepyc, Graciela Domínguez. También buscó sembrar que los dirigentes de la Sección 53 buscan notoriedad, pues están en el proceso de elección en ese sindicato.

Miden fuerzas. Pareciera que el gobernador y la dirigencia sindical del magisterio están en estos momentos midiendo fuerzas. Por un lado, el Gobierno ya mostró a lo que va. Buscan desplazar al sindicato a cuestiones única y exclusivamente sindicales. Quitarles las prerrogativas que por años han tenido de manejar las plazas de los trabajadores de apoyo. Y hay otras más. No es la primera ocasión que un gobierno estatal llega y se encuentra en la Secretaría de Educación Pública que los principales cargos están “copados” por el sindicato. Y que el Sindicato tiene más o igual autoridad que el propio secretario en turno. Por su parte, el Sindicato considera que no son privilegios los que tiene dentro de la Sepyc. Que son y han sido producto de una lucha que por años ha encabezado el Sindicato para beneficiar a cientos de trabajadores de la educación. El pleito se antoja que escale. Pero el gobernador Rocha Moya dibujó una debilidad de la dirigencia sindical ayer en una entrevista: “Ya que salga la entrevista me van a mandar un mensajito para decirme, que declaración tan conveniente. Ya no tardan que me la manden. Porque me mandan”. Ya se verá si los dirigentes sindicales dicen y alardean de una cosa y en la práctica se doblan.

Diputados contra alcaldes, el otro pleito. Los alcaldes de Mazatlán y Culiacán, Luis Guillermo Benítez y Jesús Estrada Ferreiro respectivamente, habían planteado ante el Congreso del Estado un aumento del 6 y 7 por ciento al impuesto predial. Los diputados que integran la Comisión de Hacienda determinaron que el aumento sería del 2.5 al 4.5 por ciento. Esto sin duda molestó a los alcaldes. Y ya Jesús Estrada Ferreiro se refirió a uno de esos diputados, a Serapio Vargas, a quien calificó de “hocicón”. Y los señaló como “porros” al diputado (Pedro Villegas) Lobo y a Marcos Zazueta. A este último, Estrada Ferreiro lo hizo responsable de cualquier cosa que le suceda a él y a su familia. Y lo invitó a “ser más maduro, responsable y no estar diciendo pendejadas”. De ese tamaño es el pleito entre los morenistas que hoy gobiernan Sinaloa.

Prohíben posadas en la calle. El gobierno municipal que encabeza “El Químico” Luis Guillermo Benítez lanzó la advertencia de que “no se permitirán posadas, fiestas en las calles. No habrá permisos, y si lo hacen, pueden llegar a parar esas fiestas”. La advertencia vino desde la Oficialía Mayor, donde despacha por decisión personal del “Químico”, Nayla Velarde. Ahhh, pero eso sí. La funcionaria dijo que, en los salones de fiestas, sí habrá permisos para celebrar sus fiestas y posadas. Es decir, si quieren con tu familia y vecinos celebrar las posadas, tendrán que pagar un centro de baile.