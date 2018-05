¡Miedo, odio y votos…!

Está claro que en la contienda presidencial asistimos a una competencia de malas y muy malas estrategias de comunicación.Y el mejor ejemplo es la fallida campaña “del miedo” que emprendieron los estrategas de José Antonio Meade, quienes elaboran spots de baja calidad técnica, escasa creatividad y reducido impacto mediático, sobre todo si se toma en cuenta que los adversarios de Meade “se pintan solos” para sembrar miedo.Es decir, no se requiere de malos spots para ilustrar el miedo, frente a las decenas de videos violentos y sembradores de odio por parte de Morena y sus aliados.Y es que resultan ridículos los spots del miedo elaborados por los estrategas de la alianza Todos por México –mal actuados, acartonados y con líneas argumentales nada creíbles– frente al miedo real que provocan los videos de Producciones Taibo II, en donde el historiador asume el papel de realizador de los mejores mensajes de miedo contra Morena.Lo cierto, sin embargo, es que la campaña del candidato Meade está lejos de la creatividad, profundidad e impacto logrados por sus adversarios, que han dado golpes de genialidad como el “ya sabes quién”.Pero los estrategas tampoco han capitalizado las joyas involuntarias de Morena para convertirlas en votos para su causa, como el “no votar por Morena es votar por la corrupción”, joya no solo de la estupidez sino del culto al odio.¿Cuántos videos violentos y sembradores de odio recuerdan? Van casos emblema.1.- Miedo. En un video que se convirtió en trending topic Paco Ignacio Taibo II dice contundente: “Los grandes empresarios que no estén con Obrador, que amenacen con sacar sus capitales, se les aplicará la formula cardenista: ¡ Exprópiese!”La sentencia es idéntica a la expresada en decenas de videos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que hacen realidad la advertencia; ¡Exprópiese!2.- Odio. ¿Qué mejor video del odio del candidato de Morena que aquel en el que se burla de “los pirruris” que organizaron la marcha contra la inseguridad y la violencia en el DF? Brillante spot del odio al adversario.3.- Miedo. ¿Cuántos videos existen sobre el plantón Zócalo-Reforma y sobre los daños provocados a la economía nacional? ¿Cuántos videos sobre los mentirosos y estafadores “éxodos” de AMLO, luego de sus dos derrotas electorales en Tabasco? ¿Cuántos sobre su ridícula toma de posesión luego de 2016?4. Odio. Resulta mítico el “¡cállate, chachalaca!” pero hay decenas de videos en donde AMLO insulta a todos sus adversarios de pertenecer a la “mafia del poder”, de ser “aprendices de mafiosos” de ser “Cerdos, cochinos y marranos” y “corrupto PRIAN”.5. Miedo. Hace horas la Cetec vandalizó las instalaciones del Congreso en Guerrero y hoy mismo la CNTE tiene bloqueado el centro de las ciudades de México, Oaxaca y Chiapas. Esas dos organizaciones son campeonas en vandalismo, saqueo, bloqueo de instalaciones estratégicas y han llegado al extremo del secuestro y robo.Miles de horas de sus atrocidades contenidas en video; miedo real que contrasta con los ridículos spots de la alianza Todos por México.6.- Odio. Hace días, López Obrador llamó a sus seguidores en redes a una contracampaña para contrarrestar a sus adversarios. El llamado se convirtió en un furioso ataque de simpatizantes y boots contra todo aquel que hiciera la menor crítica contra Obrador. Están en redes cientos de ataques, insultos y amenazas de muerte; miedo real.7. Miedo. Otro video de Taibo II muestra al historiador cuando advierte que “en el gobierno de Andrés serán fusilados, en el Cerro de las Campanas, los traidores que realicen leyes contra el pueblo”. Miedo, real, no telenovela.8. Odio. Una revisión elemental de los mensajes de odio lanzados por AMLO confirma que medios y periodistas son sus objetivos preferidos. A empresas y opinadores les ha indilgado toda clase de adjetivos, calumnias y mentiras, sin contar con una larga lista de periodistas vetados, a los que no da entrevistas, a los que exige dejar fuera de entrevistas colectivas y a los que incluso pide que se les expulse de sus medios.9.- Miedo. Más que miedo, de pánico el compendio de los aplausos que regalan a dictadores como Castro, de Cuba; Chávez y Maduro, de Venezuela; tanto López Obrador, como Yeidckol Polevnsky, Gerardo Fernández Noroña, Rene Bejarano, Héctor Díaz Polanco, Alberto Anaya y…10.- Y un grosero culto a la impunidad –mezcla miedo y odio a la justicia–, es la lista de expriistas convertidos en morenistas; Manuel Bartlett, Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia…Sí, en el PRI era urgente el cambio de estratega y de estrategia. ¿Serátardío cambiar caballo a mitad de la carrera?Al tiempo.