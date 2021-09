Miedos: preocupantes y nocivos

Muy buenos días.

En los últimos años de nuestra infancia sustituimos nuestros miedos infantiles por otros mucho más preocupantes y nocivos: el miedo al ridículo, al fracaso, a no ser aceptados, a no estar a la altura, a no ser suficientemente buenos para algo o alguien.

Miedos que nos paralizan, que nos impiden avanzar, provocando en nosotros sentimientos negativos que, salvo que te prepares para enfrentarte a todos ellos y combatirlos, te acompañarán durante toda la vida. ¡No temas!