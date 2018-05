Miedos primordiales

En el 2007, David Bruckner presentó, junto con otros dos directores: Dan Bush y Jacob Gentry, un experimento quizá fallido pero bastante interesante. La película se llamó La Señal y la idea era construir un “cadáver exquisito” cinematográfico. Los tres involucrados escribieron y dirigieron tres historias con los mismos personajes y un mismo planteamiento, pero sin saber de antemano hacia dónde iba aquello que el otro preparaba. Ellos llamaron a sus respectivos segmentos “transmisiones”, y a Bruckner le tocó la primera, que en sí misma se tituló: “locamente enamorado”. Y de las tres es la mejor. Su “transmisión” sienta las bases en la que un puñado de personajes de pronto se encuentran inmersos en un evento apocalíptico. Lástima que la misma naturaleza del experimento, ese “no saber” qué es lo que se preparaba en la siguiente “transmisión”, acaba entregando una película que a veces se contradice a sí misma y cuyo final solo es un magnánimo levantón de hombros.Diez años después de esa primera película, precedido por dos proyectos colectivos: V/H/S (2012) y Southbound (2016), Bruckner por fin tiene su debut como director de un largometraje con El Ritual (2017, Reino Unido), adaptación de la novela del mismo nombre de Adam Nevill, con un guion escrito por Joe Barton.Tras una reunión en un bar, cinco amigos de universidad deciden ponerse de acuerdo para realizar un viaje en el que cada uno se ponga al tanto qué ha sido de su vida en todo ese tiempo que no se han visto. Uno de ellos, Robert (Paul Reid), propone hacer un viaje a campo traviesa en Suecia, pero los otros se burlan de la idea. Aún sin ponerse de acuerdo, los cinco salen del bar y buscando un pretexto para continuar platicando y bebiendo, dos de ellos, Luke (Rafe Spall) y Robert, entran en una tienda a comprar una botella de vodka. Minutos después un par de asaltantes entran a la misma tienda y, tras discutir con Robert, le disparan. Luke, que permaneció escondido durante todo el asalto, es testigo de la muerte de su compañero. Decididos a honrar la memoria de su compañero, Luke y los tres restantes deciden hacer ese viaje a la campiña sueca, y todo va bien hasta que uno de ellos, Dom (Sam Troughton), tiene un accidente y otro, Hutch (Robert James-Collier), toma el mapa y decide abreviar el recorrido. Esa desviación los llevará al corazón del bosque, lugar en el que fuerzas oscuras que la civilización alejó siguen vivas. Fuerzas que no los dejarán ir pues reclaman sus cuerpos y sus almas.Cierto, con El Ritual, Bruckner no descubre el hilo negro entregando una película de horror que subvierta su propia fórmula. Sabe bien que hace un survival horror, así que solo se preocupa de que la experiencia haga valer al espectador el tiempo invertido. Y gracias a ese cuidado diseño de producción y de sonido, lo logra. Por ello, como debut ya en solitario para Bruckner, El Ritual es esa gran película que le esperamos desde La Señal. Ahora a ver cuánto tiempo tenemos que esperar para que llegue la segunda.