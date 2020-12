Miente Chuy “la chimoltrufia” Valdez al decir que en Movimiento Ciudadanoestamos sumando a priistas con engaños; lo invito a debatir públicamente

“El León cree que todos son de su condición” dice el viejo dicho. El presidente

estatal del PRI acusó a nuestro Movimiento Ciudadano de “mentirle a los priistas

para sumarlos con engaños” y señaló a Ivanjob Valenzuela como ejemplo quien

fuera el presidente de su asociación estatal que le sirve de proselitismo electorero

a Chuy Valdez. Sin embargo, es justamente el propio Ivanjob quien señala que “fue

el propio Chuy “la chimoltrufia” Valdez quien lo engaño y le mintió durante 15

años” y por eso justamente prefirió retirarse del PRI y en particular de un “tipo sin

palabra, quien a todos les promete y les dice claro que sí compadrito, pero nunca

les cumple, ese es Chuy Valdez”. Como la Chimoltrufia así como dice una cosa dice

otra. Es obvio que les preocupa que la puerta de la candidatura para la alcaldía de

Culiacán siga abierta.

Es interesante escuchar las incongruencias de un aspirante ya muy disminuido del

PRI, hace unos días declaraba públicamente que estaba “pidiéndole a Movimiento

Ciudadano que nos sumáramos” y ahora da muestra de que al PRI le esta doliendo

que los cuadros valiosos que tenían los estén abandonando para sumarse a nuestro

movimiento. Es curioso, primero dice que nos necesita y ahora se queja porque ya

están preocupados por el crecimiento de nuestro precandidato a Gobernador

Sergio Torres. El PRI ahora sacó al PRIAN del clóset y eso los va a terminar de

hundir, ellos representan la corrupción del pasado y la complicidad del presente

en su entrega a Morena encabezada por su gobernador del “PRI” Quirino Ordaz

Coppel. De nuevo como la Chimoltrufia Chuy Valdez como dice una cosa, dice otra.

Yo invito al presidente estatal del PRI a sostener hoy mismo o mañana un debate

público, abierto, puede ser en las oficinas de EL Debate por ser el medio en donde

declaró estas mentiras, o bien puede ser a través de un “Facebook en vivo” dudo

mucho que acepte porque si de algo tiene fama es de no cumplir su palabra y de no

tener el valor de defender sus ideas. Y para muestra lo que sucedió en la Coparmex

el pasado viernes 11 de diciembre.

La Coparmex nos convocó a los representantes estatales de los partidos políticos

en Sinaloa. Estuvimos presentes los dirigentes estatales del PRI, PAN, PRD y por

nuestra parte nosotros como Movimiento Ciudadano. Ahí les cuestioné a los

presidentes estatales del PRI y PAN su alianza de complicidades con Morena. Le

cuestioné ¿Por qué su gobernador del PRI no criticaba a los diputados federales de

Morena por haber votado a favor la disminución de mas de $5,000 millones de

pesos en el presupuesto que aprobaron para Sinaloa?, le pregunté también ¿por

qué su gobernador del PRI no defendió los intereses económicos de las familias de

Sinaloa al mantenerse calladito y sumiso ante la pérdida de los $500 millones de

pesos que Morena votó para eliminar el rubro de “Protección Social de la Salud” en

plena pandemia del coronavirus? Y le cuestioné con firmeza ¿por qué sus

diputados del PRI le votaron a favor al ex gobernador Malova sus cuentas públicas

plagadas de corrupción, sirviéndole de cómplices y de tapaderas para encubrir la corrupción malovista? Evidentemente los diputados del PRI recibieron la orden de

su jefe político el gobernador del PRI Quirino Ordaz Coppel en complicidad con

Malova.

Ahí sí que el presidente estatal del PRI Chuy “la Chimoltrufia” Valdez se quedó

calladito y no supo ni defender a su gobernador del PRI, ni a sus diputados del PRI

y ¿con esa cobardía y falta de argumentos quiere ser candidato a gobernador del

PRIAN? Ya circulan esos audios, y están de testigo todos los organismos

ciudadanos y los directivos de la propia Coparmex que ahí sí la Chimoltrufia Valdez

ni dijo una cosa ni dijo otra, se quedó calladito y sin argumentos. Con él me

interesa debatir sobre todos esos recursos que Sinaloa perdió en esta complicidad

entre Morena y el PRiAN.

Nuestro esfuerzo está concentrado en escuchar a la ciudadanía y platicar con los

sinaloenses para convencerlos de que no todo está perdido que sí hay una nueva

opción. En Movimiento Ciudadano estamos construyendo una tercera vía muy

diferente a la alianza de complicidades que representan el PRIAN y MORENA.

Atrevámonos a romper con ese pasado, enfrentemos unidos el mal gobierno del

presente y juntos con los ciudadanos construyamos un mejor futuro que implique

un nuevo trato para las familias de todo Sinaloa. Tus padres, tus hijos, tu familia y

tú se lo merecen. Movimiento Ciudadano será la sorpresa del año en 2021 no solo

en Sinaloa sino en todo el país. Se siente la confianza en los ciudadanos y se percibe

el miedo en los viejos políticos. Truchas por que cada día somos mas los

ciudadanos que estamos en Movimiento en Sinaloa y en México.