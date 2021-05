Mienten candidatos de Morena para convencer a los ciudadanos en Sinaloa

Alto a la incompetencia. Los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong no se anduvieron por las ramas. En su visita a Sinaloa llamaron a los ciudadanos para que este 6 de junio se ponga un alto a la incompetencia y destrucción que vive el país. Y todavía, dijeron los senadores, vienen a decir que quieren traer a Sinaloa la 4T. Ruiz Massieu y Osorio Chong acusaron de mentirosos a los candidatos de Morena porque les han dicho a los ciudadanos que si no votan por ellos van a desaparecer los programas sociales. Mienten irresponsablemente, porque los candidatos de la Coalición PRI, PAN y PRD no solo llegarán para mantener los programas sociales, sino que los fortalecerán y además regresarán las estancias infantiles y los programas de apoyo a pescadores, trabajadores del campo y turisteros. Morena, con tal de convencer a los ciudadanos, está mintiendo. Y en Sinaloa su candidato a la gubernatura ha mentido. Y recordaron cuando Rocha Moya prometió rescatar a la UAS y ahora es aliado de Melesio Cuen, al mismo que acusó de ser el cacique de la universidad. Son lo mismo, aseguró Osorio Chong. Aquí aplica el dicho aquel de que “nunca se junta un perro con un coyote… O todos son perros… O todos son coyotes. Los senadores recordaron que en el Senado de la República Rocha Moya le dio la espalda al estado. Festejó la cancelación de apoyos a sectores productivos de Sinaloa y festejó la desaparición de las estancias infantiles. “Y ahora viene a pedirles que voten por él”. Hay videos, pruebas de la traición de Rocha Moya a los sinaloenses.

Leer más: ¡AMLO y el culto al "amado líder"!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lamentable. Margarita Domínguez arrastraba el delicado problema del cáncer. Aun así, y con gran entereza y entusiasmo, aceptó convertirse en candidata a la alcaldía de Mazatlán por el Partido Redes Sociales. Margarita tuvo una recaída. Hace poco más de una semana fue hospitalizada. Su lucha contra el cáncer no era solo por padecer esa terrible enfermedad, también lo fue en las calles al formar parte de la “Cruzada Rosa” dedicada a brindar apoyo a quienes enfrentan el cáncer. Margarita luchó hasta el final y fue vencida por esa terrible enfermedad. La muerte de la candidata a la alcaldía de Mazatlán por RSP sin duda cimbró a muchos.

Encuentro de trabajo y promoción. Apenas arribó a Madrid, el gobernador Quirino Ordaz Coppel sostuvo una reunión con la embajadora de México en España, Carmen Oñate. Ahí se establecieron estrategias para incentivar el interés de inversionistas de España en nuestro país, particularmente en Sinaloa y Mazatlán. Ordaz Coppel también sostuvo un encuentro con medios de comunicación especializados en turismo. La intención fue dar a conocer lo que ofrece al turismo Sinaloa, no solo como atractivos de playas, sino también de turismo interesado en lo cultural, histórico y rural. Hoy Ordaz Coppel participará en la inauguración oficial de la Feria de Turismo 2021 (Fitur 2021) que se celebra en España y que concluirá este 23 de mayo.

Leer más: Trabajando para la 4-T

La elección en la UAS. Corre paralela a la elección constitucional en el estado. Y lo que hoy pase en la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una connotación especial cuando quien manda ahora está aliado de quien aseguró sacarlo. Cuatro son los aspirantes. Nos dicen que dos son de Melesio Cuen y los otros dos de Rubén Rocha Moya. La mejor medición de los que dicen que están “unidos”. Y la elección habrá de definirse este viernes. Se abren apuestas: Cuen o Rocha.